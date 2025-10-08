Opinión
8 de octubre de 2025
Rescatan decenas de animales enfermos de residencia en Nueva York

La vivienda estaba infestada de insectos y llena de escombros, basura y desechos domésticos

8 de octubre de 2025 - 5:06 PM

En esta foto difundida por la fiscalía del condado de Suffolk, Nueva York, se pueden ver animales siendo incautados de la residencia de una rehabilitadora de vida silvestre en Northport, Nueva York. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Northport, Nueva York— Más de 200 animales fueron encontrados en la casa de un rehabilitador de vida silvestre en Nueva York, donde las autoridades también descubrieron a una mujer de 95 años que, aseguran, estaba prácticamente confinada a su habitación debido al desorden dentro de la residencia.

Gatos, perros, loros, gallos, erizos, chinchillas, cobayas, topos y ardillas voladoras estaban entre los 206 animales encontrados el 1 de octubre en la residencia de Northport. La vivienda estaba infestada de insectos y llena de escombros, basura y desechos domésticos, lo que hacía que ciertas áreas fueran intransitables, señaló el fiscal de distrito del Condado de Suffolk, Ray Tierney, quien describió la escena como una “situación de acumulación”.

Los animales vivían en jaulas en condiciones muy insalubres y de hacinamiento, y muchos tenían fuentes de alimento y agua insalubres, informaron las autoridades. Muchos de los animales fueron diagnosticados con problemas médicos graves y actualmente se encuentran bajo cuidado veterinario.

Esta foto, proporcionada por la Fiscalía del Condado de Suffolk, Nueva York, muestra animales confiscados en la casa de un rehabilitador de vida silvestre en Northport, Nueva York. (Fiscalía del Condado de Suffolk, Nueva York, vía AP)
Esta foto, proporcionada por la Fiscalía del Condado de Suffolk, Nueva York, muestra animales confiscados en la casa de un rehabilitador de vida silvestre en Northport, Nueva York. (Fiscalía del Condado de Suffolk, Nueva York, vía AP) (The Associated Press)

El rehabilitador, de 57 años, y otro hombre de 61 años que también vivía en la casa están siendo acusados de crueldad animal, mientras que el rehabilitador también enfrenta un cargo por poner en peligro el bienestar de una persona vulnerable de edad avanzada. La mujer de 95 años fue retirada de la residencia, señaló la fiscalía, que no divulgó más información sobre su estado de salud.

“El nivel de negligencia era inconcebible, ya que los animales estaban en malas condiciones y viviendo en la miseria”, aseguró el comisionado de Policía del condado de Suffolk, Kevin Catalina.

