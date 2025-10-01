Opinión
1 de octubre de 2025
89°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Explosión de gas causa derrumbe parcial de un edificio en Nueva York

El incidente ocurrió en un edificio de vivienda pública de 20 pisos en el Bronx

1 de octubre de 2025 - 10:56 AM

Actualizado el 1 de octubre de 2025 - 11:16 AM

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) trabaja en un “derrumbe parcial” de un edificio de viviendas públicas de 20 pisos en el distrito del Bronx.El incidente ocurrió esta mañana y pudo haber sido causado por una explosión de gas.Las autoridades trabajarán en la escena durante el día.
1 / 8 | Explosión de gas causa derrumbe parcial de un edificio en Nueva York. El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) trabaja en un “derrumbe parcial” de un edificio de viviendas públicas de 20 pisos en el distrito del Bronx. - FDNY via AP
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

NUEVA YORK — El conducto de un incinerador en la esquina de un edificio de apartamentos de 20 pisos en la ciudad de Nueva York colapsó estrepitosamente en una pila de escombros la mañana del miércoles, tras reportes de una explosión de gas.

El Departamento de Bomberos de la ciudad informó que no había reportes inmediatos de heridos. Indicó que estaba respondiendo a un informe de una explosión de gas que provocó el colapso del conducto de incinerador en un edificio de vivienda pública propiedad de la ciudad, ubicado en el Bronx.

“Se está llevando a cabo una investigación para determinar la causa de este evento y el alcance de cualquier daño más allá del reportado en el exterior de la chimenea”, dijo la autoridad de vivienda de la ciudad en un comunicado.

Videos tomados por residentes cercanos mostraron una nube de polvo cubriendo la cuadra momentos después del colapso, que ocurrió alrededor de las 8:10 a.m. Imágenes aéreas de helicópteros de noticias mostraron a un perro de rescate recorriendo la enorme pila de ladrillos al pie del edificio, olfateando en busca de posibles personas atrapadas bajo los escombros.

Una testigo, Diamond Freeman, dijo a WPIX-TV que escuchó una fuerte explosión.

“Y todo el lado del edificio simplemente se cayó. Fue una locura. Todo lo que se veía era humo”, relató Freeman.

La montaña de escombros estaba llena de aires acondicionados, que aparentemente fueron arrancados de las ventanas de los apartamentos por la caída de los ladrillos.

Kaz Daughtry, vicealcalde de seguridad pública, informó en X (antes Twitter) que algunos apartamentos estaban siendo evacuados como medida de precaución, y que se estaban ofreciendo servicios para los afectados en un centro comunitario cercano.

El alcalde Eric Adams dijo que había sido informado sobre la emergencia y que las autoridades aún estaban evaluando la situación. “Por favor, eviten el área por su seguridad”, escribió en X.

Oficiales establecieron un perímetro alrededor del área mientras bomberos, funcionarios del departamento de edificios y la empresa de servicios públicos Con Edison trabajaban en el lugar. La policía indicó que recibió llamadas al 911 reportando el colapso del edificio poco después de las 8 a.m., en el edificio Mitchel Houses.

Los conductos de incinerador en los edificios de Nueva York solían usarse para desechar basura, que luego se quemaba en el lugar. Sin embargo, han sido en gran parte reemplazados por compactadores de basura, que pueden utilizar los mismos ductos.

Alrededor de medio millón de neoyorquinos viven en edificios antiguos administrados por la mayor autoridad de vivienda pública del país, conocida como NYCHA. Los inquilinos de este sistema han denunciado durante décadas condiciones peligrosas o insalubres, incluyendo roedores, moho, y cortes de calefacción y agua caliente.

Muchas de estas propiedades datan de las décadas de 1940, 1950 y 1960. En 2019, se nombró a un interventor federal para abordar problemas crónicos como la pintura con plomo, el moho y la falta de calefacción. Al concluir su mandato de cinco años en 2024, el interventor, Bart Schwartz, señaló que el principal problema para los residentes seguía siendo el “pésimo estado físico de los edificios de NYCHA”.

-----

Colaboraron los periodistas de Associated Press Dave Collins en Hartford, Connecticut; Michael Hill en Albany, Nueva York; y Bruce Shipkowski en Toms River, Nueva Jersey.

Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
