1 de octubre de 2025
79°nublado
DeportesBéisbol
Alex Cora y los Red Sox silencian el Yankee Stadium y ponen a Nueva York en jaque en la serie de comodines

Boston se impuso, 3-1, y puede pasar a la serie divisional el miércoles con un triunfo

1 de octubre de 2025 - 9:53 PM

El japonés Masataka Yoshida celebra con el coach de primera base, el puertorriqueño José David Flores, después de un sencillo de dos carreras contra los Yankees en la séptima entranda. (Yuki Iwamura)
Por

Nueva York - Garrett Crochet lució imponente al cubrir casi ocho innings y el bateador emergente Masataka Yoshida conectó un sencillo remolcador de dos carreras ante el relevista Luke Weaver en el séptimo acto, con lo que los Red Sox de Boston voltearon la pizarra para vencer el martes 3-1 a los Yankees de Nueva York en la serie de comodines de la Liga Americana.

Nueva York llenó las bases con sencillos seguidos de Paul Goldschmidt, Aaron Judge y Cody Bellinger sin outs ante Aroldis Chapman. Pero el cerrador cubano de los Red Sox sacó out a los siguientes tres bateadores: Giancarlo Stanton (ponche), Jazz Chisholm Jr. (elevado) y Trent Grisham (ponche).

Crochet permitió un jonrón a Anthony Volpe en el segundo episodio, pero el zurdo de Boston procedió a retirar a 17 bateadores seguidos. Quedó con marca de 4-0 este año contra los Yankees con una faena de 11 ponches sin boletos en siete innings y dos tercios al totalizar un tope personal de 117 lanzamientos.

Volpe pegó un sencillo con un out en el octavo y Crochet respondió ponchando a Austin Wells en cuenta completa al ver pasar un pitcheo de 100.2 mph, el más rápido de la noche.

Chapman, exlanzador de los Yankees, entró en relevo y fue penalizado por lanzar a primera, acción que permitió a Volpe avanzar a la intermedia. El cubano sofocó la amenaza al retirar al panameño José Caballero con un elevado.

El dirigente Alex Cora y Boston intentarán liquidar la serie al mejor de tres encuentros con el derecho dominicano Brayan Bello (11-9, 3.35 de efectividad) como abridor el miércoles ante el zurdo Carlos Rodón (18-9, 3.09) por los Yankees.

El bullpen de Nueva York estropeó la brillante apertura de Max Fried, quien sostuvo una blanqueada a lo largo de seis entradas y un tercio.

Weaver relevó con un hombre en circulación y se colocó encima de Ceddanne Rafaela en la cuenta por 0-2, pero acabó transfiriéndole con 11 lanzamientos.

Nick Sogard siguió con un doble al bosque derecho y Yoshida empalmó una línea ante el siguiente lanzamiento, una recta al pecho. La pelota cayó en el central, para la ventaja 2-1.

En el juego de postemporada número 100 de su carrera, Alex Bregman aportó un doblete remolcador en el noveno ante David Bednar.

El boricua Enrique "Kike" Hernández está activo con los Dodgers de Los Ángeles.Johnathan Rodriguez se fue de 3-0 el martes con los Guardians de Cleveland.Igualmente el guardabosque de ascendencia boricua, George Springer, con Toronto.
1 / 9 | Imágenes: estos son los jugadores puertorriqueños activos en las series de comodines. El boricua Enrique "Kike" Hernández está activo con los Dodgers de Los Ángeles. - Charlie Riedel
