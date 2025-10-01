Opinión
1 de octubre de 2025
Cubs vencen a San Diego con jonrones de Seiya Suzuki y Carson Kelly

Chicago contó con una actuación perfecta del bullpen en el primer juego de la serie de comodín frente a los Padres

1 de octubre de 2025 - 8:53 PM

El japonés Seiya Suzuki, de los Cubs de Chicago, festeja tras conectar un jonrón ante los Padres de San Diego en el primer juego de la serie de comodines, disputado el martes 30 de septiembre de 2025 (AP Foto/Nam Huh) (Nam Huh)
Por Jay Cohen

Chicago - Seiya Suzuki y Carson Kelly conectaron jonrones consecutivos para ayudar a que los Cubs de Chicago se impusieran el martes 3-1 a los Padres de San Diego en el primer juego de la serie de comodín de la Liga Nacional.

Una actuación perfecta del bullpen de Chicago cristalizó la primera victoria de playoffs de este club desde la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2017. Los Cubs perdieron por barrida ante Miami en la ronda de comodines de 2020, su última aparición en la postemporada.

El segundo duelo de la serie al mejor de tres será en el Wrigley Field este miércoles por la tarde.

“En general, fue un muy buen día para nosotros”, dijo Kelly. “Tener la oportunidad de asegurar mañana y avanzar a la siguiente ronda es lo mejor que podíamos pedir”.

Suzuki abrió la quinta entrada con un batazo de 424 pies entre el jardín izquierdo y el central contra Nick Pivetta, empatando el encuentro 1-1 y animando a una multitud de 39.114 personas que agitó toallas en una tarde soleada. Pivetta había retirado a 11 bateadores consecutivos antes de que Suzuki extendiera a cinco juegos su racha de jonrones, que se remonta a la temporada regular.

Kelly siguió con un elevado que apenas superó el muro entre el jardín izquierdo y el central. El cátcher originario de Chicago levantó su brazo derecho en el aire mientras rodeaba la primera base.

Fue el debut en postemporada en las Grandes Ligas tanto para Suzuki como para Kelly. Ambos lograron el primer par de jonrones consecutivos de la franquicia en los playoffs desde que el venezolano Miguel Montero y Dexter Fowler lo consiguieron el 15 de octubre de 2016 contra los Dodgers.

“Simplemente fue fantástico”, dijo Suzuki. “Sentías la pasión de los fanáticos, animándonos. Alrededor de las bases, sentí algunos nervios, obviamente, pero en general fue una gran sensación”.

Pivetta ponchó a nueve en cinco sólidas entradas, pero la alineación de San Diego fue silenciada por Matthew Boyd y cuatro relevistas.

Jackson Merrill y Xander Bogaerts produjeron una ventaja temprana para los Padres con dobles consecutivos en la segunda entrada. Bogaerts avanzó a tercera por un error en un tiro del jardinero central Pete Crow-Armstrong, pero se quedó varado allí cuando Boyd retiró a Ryan O’Hearn (rodado al campocorto), Gavin Sheets (elevado al tercera base) y Jake Cronenworth (rodado al torpedero).

San Diego puso corredores en las esquinas con un out en la cuarta, pero el campocorto de Chicago Dansby Swanson hizo una buena atrapada mientras corría para ayudar a que Boyd escapara nuevamente.

“Todo el mundo sabe lo grandes que son esas situaciones”, dijo el toletero dominicano de los Padres Fernando Tatis Jr. “Simplemente tenemos que hacerlo mejor en esas situaciones” .

Por los Padres, los dominicanos Manny Machado de 3-0 y Tatis Jr. de 4-0. Los venezolanos Luis Arráez de 4-0; y Freddy Fermín de 3-1.

ACERCA DEL AUTOR
Jay Cohen
