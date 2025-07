Washington — Algunos hospitales en Estados Unidos se encuentran sin personal esencial debido a que médicos internacionales, cuyo entrenamiento médico debía comenzar esta semana, se vieron retrasados por las restricciones de viaje y visa de la administración de Donald Trump.

No está claro cuántos residentes médicos extranjeros no pudieron comenzar sus asignaciones, pero seis residentes médicos entrevistados por The Associated Press dicen que se sometieron a años de capacitación y trabajo solo para ser detenidos en la línea de meta por lo que generalmente es un paso de procedimiento.

“No quiero rendirme”, dijo una residente permanente canadiense que fue aceptada en el University of Pittsburgh Medical Center Harrisburg, pero le negaron la visa porque es ciudadana de Afganistán. Solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias. “Pero la situación también parece tan desesperada”.

Inicialmente, la comunidad médica estaba preocupada de que cientos de puestos, muchos en hospitales en áreas rurales o de bajos ingresos de Estados Unidos, pudieran verse afectados. La pausa en las entrevistas para visas J-1 para programas aprobados relacionados con el trabajo o el estudio se levantó a mediados de junio.

La organización nacional sin fines de lucro que facilita el proceso de emparejamiento de residencias dijo que la situación de las visas se está resolviendo, pero tomará semanas saber con certeza cuántos residentes médicos han visto descarrilado el inicio de sus carreras porque obtuvieron su visa demasiado tarde o fueron bloqueados por la prohibición de viaje del presidente Donald Trump a 12 países, según personas que coordinan la capacitación de los residentes.

Cuatro residentes médicos extranjeros dijeron a The Associated Press que las embajadas de Estados Unidos han tardado en abrir espacios para entrevistas, y algunas no han abierto ninguno.

“Pierdes el tiempo que podrías haber usado para tratar a los pacientes”, dijo un residente de Pakistán, que fue aceptado en un programa de medicina interna en Massachusetts y solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias.

Miles de residentes médicos extranjeros cubren puestos en hospitales de Estados Unidos.

Se proyecta que Estados Unidos enfrentará una escasez de médicos en los próximos 11 años, según la Association of American Medical Colleges, y los residentes médicos extranjeros cubren puestos críticos en el sistema de atención médica. Más de 6,600 residentes médicos internacionales nacidos en el extranjero fueron aceptados en programas de Estados Unidos en 2025, la cifra más alta registrada, y otros 300 cubrieron puestos que quedaron vacantes después de que se completó el proceso de emparejamiento.

No todos esos residentes se vieron afectados por problemas de visa o la prohibición de viaje a ciudadanos extranjeros de países como Afganistán, Haití y Sudán.

Los graduados médicos internacionales a menudo toman trabajos en lugares a los que los estudiantes de medicina de Estados Unidos no suelen ir, dijo Donna Lamb, presidenta del National Resident Matching Program.

“No es solo que vienen y quieren trabajar en grandes y llamativos centros en la costa”, dijo Lamb. “Realmente están brindando atención médica para todo Estados Unidos.”

Los residentes médicos extranjeros trabajan en especialidades a las que los solicitantes de Estados Unidos no están tan ansiosos por postularse. Por ejemplo, los candidatos internacionales representan casi el 40% de los residentes en medicina interna, que se especializa en la prevención y el tratamiento de afecciones crónicas como la diabetes y las enfermedades cardíacas.

“Los residentes son la columna vertebral de todo el hospital”, dijo el Dr. Zaid Alrashid del Brookdale University Hospital and Medical Center en Nueva York, que tiene residentes médicos de casi todos los continentes. La mayoría recibió sus visas antes de la pausa, pero algunos quedaron atrapados en retrasos.

Dos residentes de la India que hablaron bajo condición de anonimato no han podido obtener una cita en ninguna embajada de Estados Unidos allí a pesar de que se levantó la pausa de la visa J-1.

Otra residente de Egipto acaba de asegurar una cita para la visa a mediados de agosto, pero le preocupa que su programa no esté dispuesto a esperarla. Ya pagó su depósito de seguridad por un apartamento en Texas para vivir durante su residencia.

“No sé cuándo se resolverá esta situación”, dijo la residente, quien habló bajo condición de anonimato, y agregó que no ha estado comiendo ni durmiendo bien.

Hospitales esperan que lleguen los residentes

En California, los líderes de dos programas de educación médica para graduados dijeron que tienen un pequeño número de residentes atrapados en retrasos de la visa J-1. Ambos hablaron bajo condición de anonimato debido a preocupaciones por los médicos que todavía están tratando de obtener visas.

Un líder de residencia en un gran sistema de atención médica dijo que dos médicos en su programa de 150 residentes están retrasados, y agregó que podrían comenzar tarde o aplazarlo para el próximo año. Un programa de 135 personas en un sistema de salud pública de California dijo a The Associated Press que un residente aún no ha llegado, aunque finalmente fue programado para una entrevista de visa.

“No vamos a respirar tranquilos hasta que esté aquí en nuestro hospital”, dijo el segundo líder.

Hasta el miércoles, el programa de emparejamiento de Lamb había recibido menos de 20 solicitudes para aplazar o cancelar contratos de residencia.

Preocupados por perder sus lugares si se aplazan, muchos residentes médicos extranjeros pueden seguir intentando llegar a Estados Unidos y comenzar sus residencias tarde, dijo el Dr. Sabesan Karuppiah, ex miembro del American Medical Association’s International Medical Graduates Governing Council y ex director de un gran programa de residencia.

Algunos hospitales pueden tener dificultades en este momento para reemplazar a los residentes que no lo logran, dejando a menos personas para atender al mismo número de pacientes, dijo Kimberly Pierce Burke, directora ejecutiva de la Alliance of Independent Academic Medical Centers.

Los estudiantes de medicina extranjeros que han llegado a Estados Unidos siguen nerviosos por sus situaciones, dijo Karuppiah.

“Puedo decirles que el rumor es: ‘No salgan del país’”, dijo, y agregó que las personas se están perdiendo eventos importantes, viendo a padres enfermos o incluso casándose. “Todo el mundo tiene miedo de simplemente irse, sin saber lo que va a pasar”.