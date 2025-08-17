Opinión
17 de agosto de 2025
82°aguaceros
Santuario canino: el parque en Vermont celebra el vínculo entre perros y humanos

Dog Mountain es un espacio para los amantes de estos animales y hasta para quienes busquen rendir tributo a alguna querida mascota

17 de agosto de 2025 - 3:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Capilla canina en Vermont rinde homenaje a mascotas. (Amanda Swinhart)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

St. Johnsbury — Anne Pace había oído hablar de Dog Mountain durante años, pero hasta principios de este mes, nunca había hecho un viaje al parque.

‘Tenía muchas ganas de ver este lugar’, dijo, durante una visita a los terrenos con su border collie de un año, Tam. ‘Puse una nota para mi anterior border collie. Era mi mejor amigo’.

Ubicado en 60.7 hectáreas escondidas en una ladera en St. Johnsbury, Vermont, Dog Mountain se ha convertido en un destino para los amantes de los perros que buscan explorar la naturaleza, disfrutar del arte o rendir homenaje a una mascota.

El parque fue creado hace 25 años por el artista popular de Vermont, Stephen Huneck, y su esposa, Gwen, y cuenta con rutas de senderismo, estanques para nadar, una galería de arte y una Capilla para Perros donde los visitantes pueden agregar miles de fotos y notas a las mascotas que cubren las paredes de la capilla.

‘Es absolutamente impresionante. Eso es mucho amor cuando piensas en cada foto que hay aquí’, dijo Vanessa Hurley, que estaba de visita con su marido y sus dos perros desde Ohio. ‘Tanto los perros como los gatos aportan mucho disfrute a nuestras vidas’, dijo.

Inspirado por el vínculo que compartía con sus perros, Huneck quería crear un espacio donde otros amantes de los animales pudieran celebrar a sus queridas mascotas, dijo la gerente de la galería, Pam McCann.

‘Dog Mountain es realmente un lugar de peregrinación y un santuario’, dijo.

La escultura, los grabados y los muebles de Huneck se exhiben en la galería y se encuentran dispersos por todo el parque, incluso dentro de la capilla que él mismo construyó. Con labradores negros y golden retrievers tallados en los extremos de cada banco e imágenes de su propia perra, Sally, en las vidrieras, su amor por los perros es evidente en cada detalle.

Scott Ritchie y su esposa, Julie, han estado viajando por el país en una casa rodante con sus tres perros grandes y pensaron que Dog Mountain sería el lugar perfecto para que estiraran las piernas. Lo disfrutaron tanto en su primera visita que decidieron volver al día siguiente.

‘Es muy raro ver algo así en cualquier lugar. Hemos estado viajando por todos los Estados Unidos durante cinco meses y medio. Simplemente una zona preciosa’, dijo.

McCann dice que el parque fue hecho para visitantes como Ritchie.

‘Para eso es, para la gente que realmente se preocupa y que está muy conectada con todo lo que le rodea’, dijo. ‘Incluyendo a los animales de los que son guardianes’.

