Sin una oreja y carbonizada: rescatan una estatua mascota del Gran Cañón tras incendio forestal

Con una oreja faltante y sus patas delanteras desprendidas, Brighty the Burro ciertamente ha visto días mejores.

La estatua de bronce de 273 kilogramos (600 libras) solía recibir a los visitantes en el Grand Canyon Lodge en el borde norte del parque nacional. El edificio, de casi un siglo de antigüedad, quedó reducido a escombros este verano cuando un incendio forestal arrasó la zona. Brighty fue encontrado carbonizado, con la cabeza y el cuerpo mayormente intactos.

Mientras los bomberos continuaban el viernes su trabajo para acorralar las persistentes llamas, Brighty se echó a la carretera, atado en la parte trasera de una camioneta para un viaje de aproximadamente cinco horas que lo llevaría desde su hogar en el borde norte hasta el borde sur.

PUBLICIDAD

El plan consiste en albergarlo temporalmente en la colección del museo del Parque Nacional del Gran Cañón para que pueda ser evaluado. Corresponderá a los funcionarios del parque y a los expertos en conservación determinar si el burro puede ser restaurado cuidadosamente o si habrá que crear una nueva estatua.

1 / 12 | "Catástrofe inédita": incendio forestal en Francia permanece fuera de control. El mayor incendio forestal declarado en Francia desde 1949 sigue fuera de control desde que comenzó el 5 de agosto de 2025 cerca del pueblo de La Ribaute. - LIONEL BONAVENTURE

No hay un cronograma para el esfuerzo, pero los fanáticos en las redes sociales ya están opinando con apoyo para devolver al burro a su antigua gloria. Hablan de tomar fotos familiares con la escultura de fondo y de leer el libro infantil que se basa libremente en las aventuras del burro original que atravesaba el cañón.

“Es una pieza simbólica muy especial de la historia para mucha gente”, dijo la portavoz del parque, Joëlle Baird, a The Associated Press.

Como símbolo perdurable de la vida a lo largo del accidentado cañón, la pesada estatua representa a un burro de espíritu libre que vivió hace más de un siglo. Se sabía que Brighty migraba hacia arriba y hacia abajo del cañón a medida que cambiaban las estaciones. Ayudaba a transportar agua a un campamento de verano en el borde norte a cambio de panqueques y daba paseos a los niños.

Una de las primeras tareas del equipo será analizar la escultura para detectar materiales tóxicos, dijo Baird. Luego, dependiendo de la evaluación de los daños, el parque podría terminar trabajando con una fundición para reconstruir al burro.

Brighty es una pequeña pero importante parte de lo que será un esfuerzo de años para el Servicio de Parques Nacionales mientras traza un camino para la restauración y reconstrucción en el borde norte. Más inmediatamente, Baird dijo que un equipo especial que se enfoca en estabilizar el suelo, controlar la erosión y resembrar comenzará a evaluar las áreas quemadas a partir de la próxima semana.

PUBLICIDAD

El incendio Dragon Bravo fue provocado por un rayo a principios de julio. Ardió durante aproximadamente una semana antes de convertirse en una conflagración de rápido movimiento que obligó a realizar evacuaciones y consumió el Grand Canyon Lodge y docenas de cabañas. El Servicio de Parques Nacionales ha defendido su manejo del incendio, diciendo que un cambio repentino y extremo en el viento superó con creces los pronósticos.

El clima persistentemente cálido, seco y ventoso ha dificultado el trabajo de las cuadrillas durante las últimas semanas, lo que ha dificultado la lucha contra las llamas en el borde norte y en otros lugares del oeste, desde Idaho y Montana hasta California, Colorado, Utah y Nuevo México.