Se disparó a sí mismo: expolicía de Nueva York se declara culpable de fingir su propio tiroteo

Thomas Mascia acordó cumplir seis meses de prisión, seguidos de cinco meses de libertad condicional y tratamiento de salud mental continuo cuando cambió formalmente su declaración de no culpabilidad durante una comparecencia ante el tribunal en la corte del condado de Nassau en Mineola.

Jeffrey Lichtman, el abogado de Mascia, no hizo comentarios de inmediato. Anteriormente dijo que el ex policía, quien renunció en enero después de su arresto, ha estado sufriendo de “problemas de salud mental no tratados” durante años.