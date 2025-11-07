Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sean Duffy: los vuelos internacionales en Estados Unidos no se afectarán

Según la plataforma FlightAware, más de 800 vuelos han sido cancelados y se registran al menos 1,200 retrasos

7 de noviembre de 2025 - 1:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aeropuerto Internacional de Anchorage en Alaska.Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta en Georgia.Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida.
1 / 40 | Sean Duffy: los vuelos internacionales en Estados Unidos no se afectarán. Aeropuerto Internacional de Anchorage en Alaska. - Aeropuerto Internacional de Anchorage en Alaska
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó este viernes que los vuelos internacionales no se afectarán pese a la reducción del tráfico aéreo forzada por el cierre de Gobierno.

RELACIONADAS

“Los vuelos internacionales no serán afectados. Tenemos tratados internacionales que debemos respetar. Debido a esos acuerdos, no voy a afectar a los vuelos internacionales”, dijo en declaraciones a la prensa desde el aeropuerto Ronald Reagan de Washington.

El secretario agregó que hay países que “están esperando que Estados Unidos incumpla los acuerdos para poder reducir los vuelos estadounidenses” e insistió que es algo que no va a ocurrir.

Desde este viernes, el tráfico aéreo en Estados Unidos se redujo un 10 % por orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) debido a la escasez de unos 2,000 controladores aéreos por el cierre de Gobierno, el más largo de la historia del país.

Según la plataforma FlightAware, más de 800 vuelos han sido cancelados y se registran al menos 1,200 retrasos.

Las grandes aerolíneas del país, como American Airlines, United o Delta, ya anunciaron el jueves que priorizarían mantener las rutas internacionales.

Entre los aeropuertos afectados por la reducción de tráfico aéreo destacan el JFK y LaGuardia, en Nueva York; LAX, en Los Ángeles (California); y O’Hare, en Chicago (Illinois).

También están impactados los de Dallas y Houston (Texas), de Washington DC; los de Miami, Fort Lauderdale, Tampa y Orlando (Florida); Filadelfia (Pensilvania), Atlanta (Georgia), Boston (Massachussetts) y Newark (Nueva Jersey), entre otros.

Según estimaciones del Departamento del Tesoro, unos 4,000 vuelos al día podrían quedarse en tierra debido a las nuevas restricciones, que se implementaron para garantizar la seguridad de los pasajeros.

El cierre de Gobierno comenzó el pasado 1 de octubre por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar en el Senado un presupuesto que permita a las agencias federales seguir operando.

Con 38 días, este es el cierre más largo de la historia, superando el de 2018, en el primer mandato de Trump, que finalizó tras 35 días debido al caos aéreo provocado por la escasez de controladores.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosCierre del gobiernoCierre del gobierno federal
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 7 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: