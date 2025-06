Secretaria de Seguridad Nacional elogia el plan ‘Alcatraz de Caimanes’ de Florida a medida que la agencia expande la detención de inmigrantes

“Los que teníamos con algunos de los proveedores, sentí que eran demasiado caros, y que esos proveedores no nos estaban dando precios justos, así que fui directamente a los estados y les pregunté si podían hacer un mejor trabajo proporcionando este servicio”, dijo en una entrevista con The Associated Press mientras su viaje por América Latina llegaba a su fin el jueves por la noche.