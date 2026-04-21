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Televisión estatal iraní afirma que cese el fuego expira en la madrugada del miércoles

La hora exacta del fin de la tregua es objeto de incertidumbre

21 de abril de 2026 - 1:15 PM

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Una imagen muestra un afiche del fallecido líder supremo iraní, Ayatollah Ali Khamenei, y un cartel anti‑estadounidense. Los medios iraníes aseguran que el cese al fuego expira en la madrugada de miércoles. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que rige desde el 8 de abril, expirará a las 3:30 a.m. del miércoles, hora de Puerto Rico, informó la televisión estatal iraní.

La hora exacta del fin de la tregua es objeto de incertidumbre, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el lunes en una entrevista a Bloomberg News que el cese el fuego terminaría un día más tarde de lo previsto, es decir, el miércoles por la noche, hora de Washington.

En cambio, Pakistán, mediador entre las partes, informó que la tregua rige hasta las 7:50 p.m. del martes, hora de Puerto Rico.

Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Bajo un cartel del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, la policía fronteriza iraní comprueba pasaportes en un paso fronterizo entre Turquía e Irán en Razi, Irán, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Una valla publicitaria que muestra al asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, domina el tráfico en una autopista a la entrada de Teherán, Irán, el sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)
1 / 19 | En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra. Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - Francisco Seco
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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