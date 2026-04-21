Televisión estatal iraní afirma que cese el fuego expira en la madrugada del miércoles
La hora exacta del fin de la tregua es objeto de incertidumbre
21 de abril de 2026 - 1:15 PM
21 de abril de 2026 - 1:15 PM
El alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que rige desde el 8 de abril, expirará a las 3:30 a.m. del miércoles, hora de Puerto Rico, informó la televisión estatal iraní.
La hora exacta del fin de la tregua es objeto de incertidumbre, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el lunes en una entrevista a Bloomberg News que el cese el fuego terminaría un día más tarde de lo previsto, es decir, el miércoles por la noche, hora de Washington.
En cambio, Pakistán, mediador entre las partes, informó que la tregua rige hasta las 7:50 p.m. del martes, hora de Puerto Rico.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: