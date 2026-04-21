“Vi una luz intensa y no sentía dolor”: el impactante relato de un paciente que murió ocho minutos

Andrés Arévalo, un paciente afectado por COVID-19 en 2021, atravesó un deterioro de salud que lo llevó a cuidados intensivos, donde permaneció en coma durante varios meses.

Durante ese proceso, fue declarado muerto por ocho minutos tras un paro cardiorrespiratorio. Tras su recuperación, relató al programa ‘Entre Vivos y Muertos’ de CityTv, una serie de experiencias que asegura haber vivido durante ese periodo.

Evolución de la enfermedad antes del ingreso a UCI

Antes de su hospitalización, Arévalo permanecía aislado en su vivienda mientras recibía tratamiento para el COVID-19. En medio del avance de la enfermedad, solicitó la presencia de un sacerdote con el objetivo de atender asuntos personales y emocionales. Su condición continuó empeorando hasta que fue trasladado a una clínica, donde los médicos decidieron intubarlo e inducirlo a un coma médico debido al compromiso pulmonar.

Relatos sobre percepciones durante el coma

Durante el tiempo en coma, el paciente asegura haber percibido lo que ocurría en su entorno hospitalario. Según su testimonio, pudo observar al personal médico, escuchar conversaciones y reconocer situaciones que posteriormente confirmó tras recuperar la conciencia.

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Sobre esas experiencias, afirmó: “Yo estoy viendo todo lo que está pasando, tengo una visión 360 y yo digo, esto no está bien”.

Andrés Arévalo, un paciente afectado por COVID-19 en 2021. (El Tiempo / GDA)

También afirmó haberse encontrado con familiares fallecidos. Entre estos relatos, menciona la presencia de un tío que murió años atrás, quien, según indica, lo acompañó durante momentos críticos. Asimismo, sostiene que identificó detalles de la vivienda de ese familiar que coincidieron con la realidad al verificarlos después.

El episodio de paro cardiorrespiratorio

El punto más crítico de su estado de salud ocurrió cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio. Arévalo describe una sensación de asfixia seguida de la percepción de un entorno completamente blanco. En ese contexto, asegura haber visto dos entidades a las que describe como ángeles y con las que sostuvo un diálogo.

En su relato, indica que se le presentó la opción de continuar o regresar. Señala que decidió volver al pensar en su hijo y su familia.

Sobre esa decisión, explicó: “Si usted pasa esa puerta, no hay vuelta atrás. Pero le damos el chance de regresar. ¿Qué quiere hacer?”.

Proceso de recuperación tras el evento crítico

Después de este episodio, el paciente inició un proceso de recuperación que incluyó la desintubación y una etapa de rehabilitación física. Según su testimonio, el retorno a la conciencia estuvo acompañado de un periodo de descanso y una estabilización progresiva de su estado de salud.

Reflexiones posteriores a la experiencia

Tras su recuperación, Arévalo afirma que la experiencia influyó en su visión sobre la vida y la muerte. Entre las conclusiones que menciona se encuentran: