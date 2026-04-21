Más de 205,000 se quedan sin energía eléctrica por relevos de carga: lo que se sabe

Más de 170,000 clientes del consorcio LUMA Energy se quedaron en la tarde de este martes sin servicio de energía eléctrica debido a unos relevos de carga provocados por deficiencias en la generación.

Hasta las 3:55 p.m., el portal de servicios de LUMA mostraba que había 205,778 clientes sin luz, incluyendo 3,229 por mejoras planificadas. La región más afectada era Caguas, con 81,598.

Cinco minutos después, a las 4:00 p.m., la cifra se redujo: el total de clientes sin servicio bajó de 205,778 a 150,764, con la región de Caguas encabezando la lista con 49,143 afectados.

“Se están llevando a cabo relevos de carga debido a deficiencias en la generación de energía. Esto significa que algunos clientes podrían experimentar interrupciones temporales del servicio", dijo LUMA.

En sus redes sociales, el consorcio añadió que, “aunque no somos responsables por la generación, colaboramos estrechamente con las compañías generatrices para proteger la estabilidad del sistema eléctrico”.

Mapa de estatus de servicio a las 3:55 p.m. (Captura de pantalla)