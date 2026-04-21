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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Más de 205,000 se quedan sin energía eléctrica por relevos de carga: lo que se sabe

El consorcio LUMA Energy indicó que la situación se debe a deficiencias en la generación de energía

21 de abril de 2026 - 3:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Varios sectores de la zona metropolitana sin servicio de energía (Carlos Giusti/Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Más de 170,000 clientes del consorcio LUMA Energy se quedaron en la tarde de este martes sin servicio de energía eléctrica debido a unos relevos de carga provocados por deficiencias en la generación.

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Hasta las 3:55 p.m., el portal de servicios de LUMA mostraba que había 205,778 clientes sin luz, incluyendo 3,229 por mejoras planificadas. La región más afectada era Caguas, con 81,598.

Cinco minutos después, a las 4:00 p.m., la cifra se redujo: el total de clientes sin servicio bajó de 205,778 a 150,764, con la región de Caguas encabezando la lista con 49,143 afectados.

“Se están llevando a cabo relevos de carga debido a deficiencias en la generación de energía. Esto significa que algunos clientes podrían experimentar interrupciones temporales del servicio", dijo LUMA.

En sus redes sociales, el consorcio añadió que, “aunque no somos responsables por la generación, colaboramos estrechamente con las compañías generatrices para proteger la estabilidad del sistema eléctrico”.

Mapa de estatus de servicio a las 3:55 p.m.
Mapa de estatus de servicio a las 3:55 p.m. (Captura de pantalla)

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

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Breaking NewsLUMA EnergyGenera PREnergía eléctricaAutoridad de Energía Eléctrica
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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