$8.4 millones de fianza: hallan causa para arresto contra sospechosos del asesinato de policía en Ponce

El Tribunal de Ponce encontró causa para arresto el martes contra los sospechosos del asesinato del coronel Eddie Santiago Renta el pasado 10 de abril.

Los imputados fueron identificados como Efrén Coimbre Lugo, de 28 años; José Ángel Colón Arroyo, alias “Coco” de 23 años; y Noé Emmanuel Torres Santiago, de 24 años.

Los tres comparecieron ante la jueza Shakira Lebrón Muñoz para enfrentar las denuncias radicadas por los fiscales Alberto Flores Bermúdez, José Román Martínez y Yamillette Feliciano Rivera.

Tras evaluar la prueba, Lebrón Muñoz determinó causa y fijó una fianza de $2.8 millones a cada uno, para un monto global de $8.4 millones.

Mientras, la vista preliminar fue pautada para el 5 de mayo de 2026.

Los tres hombres habían sido traslados al tribunal por agentes federales, pues se encuentran bajo custodia de esa jurisdicción desde que el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) presentó cargos en su contra.

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El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, Daniel Justiniano, había indicado más temprano a El Nuevo Día que iban a presentar 39 cargos.

1 / 13 | "Hoy se honran sus acciones": entre abrazos y solemnidad despiden al agente Eddie Santiago Renta. En un ambiente cargado de solemnidad, en el que se destacó su legado de casi 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, el agente Eddie Santiago Renta fue ascendido póstumamente al rango de coronel; el más alto otorgado en la Uniformada. - Jorge A Ramirez Portela 1 / 13 "Hoy se honran sus acciones": entre abrazos y solemnidad despiden al agente Eddie Santiago Renta En un ambiente cargado de solemnidad, en el que se destacó su legado de casi 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, el agente Eddie Santiago Renta fue ascendido póstumamente al rango de coronel; el más alto otorgado en la Uniformada. Jorge A Ramirez Portela Compartir

Justiniano explicó que las denuncias presentadas en el Tribunal de Ponce no chocan con los cargos contenidos en un pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal.

“A nivel federal, se radicó la posesión del arma y la mutilación de la misma”, dijo Justiniano, detallando que son modalidades cubiertas por estatutos diferentes.

Los fiscales de Ponce presentaron 13 denuncias por los delitos de asesinato al perpetrar el delito de robo, tentativa de asesinato al perpetrar el delito de robo contra el Santiago Renta, y violaciones a la Ley de Armas.

Según el Departamento de Justicia, también enfrentan 13 cargos por “actuar en concierto y común acuerdo”.

La agencia agregó que las denuncias por violaciones a la Ley de Armas son por apuntar y disparar contra un agente encubierto y contra Santiago Rentas; por posesión de municiones; uso de disfraz o pasamontaña; disparar en un lugar público y robo agravado de $5,000 utilizando un arma de fuego.

Los hechos

El asesinato de Santiago Renta fue reportado el pasado 10 de abril, en el estacionamiento de la megatienda Sam’s, en Ponce.

Santiago Renta intervenía para proteger a un agente encubierto que realizaba una transacción de compra con Torres Santiago, para obtener evidencia como parte de una investigación por la venta ilegal de armas de fuego.

En ese momento, de acuerdo con una denuncia de ATF, Torres Santiago y Colón Arroyo apuntaban con armas de fuego al agente encubierto para robarle el dinero de la transacción.

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Según los cargos radicados en Ponce, “Santiago Renta les hace varios disparos a Noé Torres Santiago y a José Colón Arroyo”, quien “al caer al piso le disparó con un arma automática al agente Santiago Renta, resultando con heridas de gravedad que le causaron la muerte”.

Por su parte, Colón Arroyo y Torres Santiago resultaron heridos y estuvieron varios días hospitalizados.

Los sospechosos ya tuvieron comparecencias ante un magistrado federal en los pasados días, cuando los tres fueron ordenados a permanecer ingresados en prisión por el resto del proceso judicial. Estos regresarían a custodia de esa jurisdicción una vez culminara el proceso en el Tribunal de Ponce.

“La muerte del agente Eddie Santiago Renta, ocurrida mientras cumplía con su deber, no solo representa la pérdida de un servidor público, sino una herida para toda la familia de la Policía de Puerto Rico que arriesga su vida por la seguridad de nuestra isla”, indicó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, en declaraciones escritas.

“A su familia, a sus compañeros y al pueblo de Puerto Rico, les reitero nuestro compromiso inquebrantable de hacerle justicia, con firmeza, sensibilidad y estricto apego a la ley”, agregó.

Por su parte, el superintendente de la Policía, Joseph González, sostuvo que buscarían justicia para Santiago Renta, ascendido póstumamente de agente a coronel.