En un ambiente cargado de solemnidad, en el que se destacó su legado de casi 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, el agente Eddie Santiago Renta fue ascendido póstumamente al rango de coronel; el más alto otorgado en la Uniformada.

1 / 13 Tribunal Federal anuncia fecha para juicio contra sospechosos de asesinato de Policía en Ponce

Tribunal Federal anuncia fecha para juicio contra sospechosos de asesinato de Policía en Ponce. En un ambiente cargado de solemnidad, en el que se destacó su legado de casi 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, el agente Eddie Santiago Renta fue ascendido póstumamente al rango de coronel; el más alto otorgado en la Uniformada.

1 / 13 | Tribunal Federal anuncia fecha para juicio contra sospechosos de asesinato de Policía en Ponce. En un ambiente cargado de solemnidad, en el que se destacó su legado de casi 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, el agente Eddie Santiago Renta fue ascendido póstumamente al rango de coronel; el más alto otorgado en la Uniformada. - Jorge A Ramirez Portela

El juez Francisco Besosa anunció el martes que el juicio contra los sospechosos en el caso por el asesinato del agente Eddie Santiago Renta, en Ponce, comenzará el 22 de junio en su sala en el Tribunal Federal, en el Viejo San Juan.

Efrén Coimbre Lugo, de 28 años, José Ángel Colón Arroyo, alias “Coco”, de 23 años, y Noé Emmanuel Torres Santiago, de 24 años, fueron acusados por un gran jurado federal por posesión de un arma alterada ilegalmente para disparar de forma automática y con el número de serie mutilado.

Mientras, a nivel estatal, la Fiscalía de Ponce les radicó denuncias, también el martes, por asesinato en primer grado, robo y otras violaciones a la ley de armas.

Los tres ya comparecieron ante un magistrado federal y presentaron alegaciones de no culpabilidad, mientras que fueron ingresados a prisión sin fianza por el resto del proceso judicial.

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1 / 13 | "Hoy se honran sus acciones": entre abrazos y solemnidad despiden al agente Eddie Santiago Renta. En un ambiente cargado de solemnidad, en el que se destacó su legado de casi 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, el agente Eddie Santiago Renta fue ascendido póstumamente al rango de coronel; el más alto otorgado en la Uniformada. - Jorge A Ramirez Portela 1 / 13 "Hoy se honran sus acciones": entre abrazos y solemnidad despiden al agente Eddie Santiago Renta En un ambiente cargado de solemnidad, en el que se destacó su legado de casi 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, el agente Eddie Santiago Renta fue ascendido póstumamente al rango de coronel; el más alto otorgado en la Uniformada. Jorge A Ramirez Portela Compartir

En la orden del martes, Besosa fijó el 12 de junio como la fecha límite para que cualquiera de los acusados cambie su alegación a culpable. En ese momento ya debe haber terminado cualquier negociación entre las partes, de haber alguna.

“Se advierte a los abogados de la defensa que deben consultar diligentemente con sus clientes si desean participar en negociaciones para llegar a un acuerdo, a fin de que dichas negociaciones puedan concluirse dentro de un plazo razonable antes del juicio”, exhortó Besosa.

Añadió que “cualquier costo innecesario del jurado debido a la falta de diligencia en la conclusión de las negociaciones para llegar a un acuerdo puede resultar en la imposición de sanciones al abogado responsable de la demora”.

“La audiencia para el cambio de declaración de culpabilidad se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de presentación de la moción para el cambio de declaración a culpabilidad, y a más tardar en la fecha originalmente programada para el juicio”, abundó.

Igualmente, apuntó que, “de conformidad con el Protocolo de Negociación de Declaración de Culpabilidad, el tribunal espera que la defensa presente al Ministerio Público, de manera oportuna, toda la documentación relacionada a la atenuación de la pena, a fin de facilitar conversaciones productivas sobre posibles resoluciones”.

De igual forma, advirtió que “se espera que el Ministerio Público proporcione oportunamente la información solicitada y comunique su oferta de declaración de culpabilidad, conforme al Protocolo de Negociación de la Declaración de Culpabilidad, a la defensa con suficiente antelación a la fecha límite para el cambio de la declaración a una de culpabilidad”.

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Para los que decidan mantenerse encaminados a defenderse en un juicio, Besosa informó que sus abogados tendrán hasta ese día -12 de junio- para entregar sus cuestionarios e instrucciones preliminares para la selección del jurado.

Previo a esa fecha, la Fiscalía federal tendrá hasta el 5 de mayo para entregar la evidencia, mientras que todos podrán radicar mociones con antelación a juicio hasta el 5 de junio.

No obstante, Besosa no descartó que surjan cambios en el calendario del caso anunciado este martes.

La próxima vista, en la que se discutirá el estado del caso, está pautada para el 5 de mayo.

“La información en la audiencia preliminar es necesaria para que el tribunal determine si el acusado está preparado para el juicio o si necesita tiempo adicional para prepararse”, apuntó Besosa.

Asimismo, señaló que las partes deben reunirse para establecer su calendario y el procedimiento para entregar la prueba.

“Tras la conferencia de presentación de pruebas, una o ambas partes podrán solicitar al tribunal que determine o modifique el momento, el lugar, la forma u otros aspectos de la divulgación para facilitar la preparación del juicio”, agregó.

Los hechos

El asesinato de Santiago Renta fue reportado el pasado 10 de abril, en el estacionamiento de la megatienda Sam’s, en Ponce.

Santiago Renta intervenía para proteger a un agente encubierto que realizaba una transacción de compra con Torres Santiago, para obtener evidencia como parte de una investigación por la venta ilegal de armas de fuego.

En ese momento, de acuerdo con una denuncia federal, Torres Santiago y Colón Arroyo apuntaban con armas de fuego al agente encubierto para robarle el dinero de la transacción.

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Según los cargos estatales radicados en Ponce, “Santiago Renta les hace varios disparos a Noé Torres Santiago y a José Colón Arroyo”, quien “al caer al piso le disparó con un arma automática al agente Santiago Renta, resultando con heridas de gravedad que le causaron la muerte”.

Colón Arroyo y Torres Santiago resultaron heridos y estuvieron varios días hospitalizados.