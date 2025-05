Seis personas son acusadas en Texas como parte de pesquisa electoral sobre “recolección de votos”

“El pueblo de Texas merece elecciones justas y honestas, no acuerdos a puerta cerrada y políticos internos que manipulan el sistema. Los funcionarios electos que piensan que pueden hacer trampa para mantenerse en el poder serán responsables”, aseguró Paxton en un comunicado.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC por sus iniciales en inglés) solicitó el año pasado una investigación federal en torno a las autoridades de Texas, después de que las residencias de sus miembros fueron allanadas. No se han presentado cargos contra ninguno de los objetivos de esas búsquedas, según el portavoz David Cruz, y la organización dijo que no había tomado una decisión sobre representar o no a los acusados.