NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Seis reclusos peligrosos se fugan de prisión en Luisiana

Los reos escaparon a última hora del jueves del Centro de Detención River Bend en East Carroll

31 de enero de 2026 - 8:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Varios de los fugados estaban a la espera de juicio o enfrentan cargos graves, informó el Departamento del Alguacil de East Carroll. (East Carroll Parish Sheriff )
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles- Seis reclusos con antecedentes violentos y considerados peligrosos escaparon de una prisión en Luisiana la noche del jueves y están siendo buscados por un amplio operativo en el que participan agencias locales, regionales y estatales.

Los reos escaparon a última hora del jueves del Centro de Detención River Bend en East Carroll, un condado ubicado en el noroeste de Luisiana.

Varios de los fugados estaban a la espera de juicio o enfrentan cargos graves, informó el Departamento del Alguacil de East Carroll. Por ejemplo, Destin Brogan, de 22 años, tiene programado un juicio para el 11 de mayo por un cargo de asesinato en segundo grado relacionado con un tiroteo en 2022.

Trenton Taplin, de 30 años enfrenta cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato relacionados con un tiroteo en 2020.

Kolin Looney, de 21 años; Kevin Slaughter, de 25, Koplelon Vicknair, de 20; y Krisean Salinas, de 21 años completan la lista de los fugitivos.

Las autoridades han advertido que los seis reos deben ser considerados armados y peligrosos. No se han dado detalles de cómo los prisioneros lograron escapar.

El año pasado diez reclusos con antecedentes violentos lograron escapar de una prisión en Nueva Orleans, lo que desató un operativo de 6 meses que culminó con el arresto de todos los fugados.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
