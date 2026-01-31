Seis reclusos peligrosos se fugan de prisión en Luisiana

Los Ángeles- Seis reclusos con antecedentes violentos y considerados peligrosos escaparon de una prisión en Luisiana la noche del jueves y están siendo buscados por un amplio operativo en el que participan agencias locales, regionales y estatales.

Los reos escaparon a última hora del jueves del Centro de Detención River Bend en East Carroll, un condado ubicado en el noroeste de Luisiana.

Varios de los fugados estaban a la espera de juicio o enfrentan cargos graves, informó el Departamento del Alguacil de East Carroll. Por ejemplo, Destin Brogan, de 22 años, tiene programado un juicio para el 11 de mayo por un cargo de asesinato en segundo grado relacionado con un tiroteo en 2022.

Trenton Taplin, de 30 años enfrenta cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato relacionados con un tiroteo en 2020.

Kolin Looney, de 21 años; Kevin Slaughter, de 25, Koplelon Vicknair, de 20; y Krisean Salinas, de 21 años completan la lista de los fugitivos.

Las autoridades han advertido que los seis reos deben ser considerados armados y peligrosos. No se han dado detalles de cómo los prisioneros lograron escapar.