Seis reclusos peligrosos se fugan de prisión en Luisiana
Los reos escaparon a última hora del jueves del Centro de Detención River Bend en East Carroll
31 de enero de 2026 - 8:41 PM
31 de enero de 2026 - 8:41 PM
Los Ángeles- Seis reclusos con antecedentes violentos y considerados peligrosos escaparon de una prisión en Luisiana la noche del jueves y están siendo buscados por un amplio operativo en el que participan agencias locales, regionales y estatales.
Los reos escaparon a última hora del jueves del Centro de Detención River Bend en East Carroll, un condado ubicado en el noroeste de Luisiana.
Varios de los fugados estaban a la espera de juicio o enfrentan cargos graves, informó el Departamento del Alguacil de East Carroll. Por ejemplo, Destin Brogan, de 22 años, tiene programado un juicio para el 11 de mayo por un cargo de asesinato en segundo grado relacionado con un tiroteo en 2022.
Eight Inmates Escape East Carroll Parish Jail pic.twitter.com/o6ZQtwP0zr— LA State Police (@LAStatePolice) January 30, 2026
Trenton Taplin, de 30 años enfrenta cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato relacionados con un tiroteo en 2020.
Kolin Looney, de 21 años; Kevin Slaughter, de 25, Koplelon Vicknair, de 20; y Krisean Salinas, de 21 años completan la lista de los fugitivos.
Las autoridades han advertido que los seis reos deben ser considerados armados y peligrosos. No se han dado detalles de cómo los prisioneros lograron escapar.
El año pasado diez reclusos con antecedentes violentos lograron escapar de una prisión en Nueva Orleans, lo que desató un operativo de 6 meses que culminó con el arresto de todos los fugados.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: