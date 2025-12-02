Sentencian a un hombre a 40 años de prisión por asesinar a estudiante de la Universidad de Mississippi

JACKSON, Mississippi - Un hombre que se declaró culpable de matar a un estudiante graduado de la Universidad de Mississippi fue sentenciado el martes a un total de 50 años de prisión con 10 años suspendidos.

Sheldon “Timothy” Herrington Jr. se declaró culpable de asesinato en segundo grado y manipulación en la muerte de Jimmie “Jay” Lee, un hombre gay destacado en la comunidad LGBTQ+. Herrington, de 25 años, se declaró culpable el lunes al comienzo de su segundo juicio.

En un principio, Herrington fue acusado de asesinato con pena capital, pero la fiscalía aceptó reducir los cargos a asesinato en segundo grado.

Fue condenado a 40 años, con 10 años en suspenso, lo que significa que cumplirá 30 años, por asesinato en segundo grado. Recibió otros 10 años por manipulación. Las condenas se ejecutarán consecutivamente durante un total de 40 años, y estará sujeto a 10 años de supervisión posterior a la puesta en libertad.

Los abogados de Herrington no estaban inmediatamente disponibles para hacer comentarios.

Lee, de 20 años, desapareció de Oxford, donde se encuentra la universidad, en julio de 2022.

Herrington, también licenciado en Ole Miss, fue detenido dos semanas después y finalmente acusado de asesinato.

Un juez declaró nulo el juicio el año pasado cuando los miembros del jurado no llegaron a un veredicto tras más de 9 horas y media de deliberación. En el momento del juicio no se había encontrado el cadáver de Lee, pero un juez lo había declarado muerto.

En febrero de este año, unos cazadores de ciervos tropezaron con los restos óseos de Lee en una zona boscosa, según Mississippi Today.

Durante el primer juicio, los fiscales afirmaron que Herrington, que no era abiertamente gay, mató a Lee después de que ambos mantuvieran un encuentro sexual.

Durante una rueda de prensa posterior a la sentencia, los fiscales indicaron que Herrington mató a Lee para mantener su relación en secreto.

Las cámaras del campus mostraron a Lee saliendo de su apartamento poco antes de las 4 de la madrugada del día de su desaparición. Regresó 40 minutos después, antes de marcharse de nuevo poco antes de las 6 de la mañana.

Los fiscales alegan que Lee había estado en el apartamento de Herrington, y que cuando Lee salió del apartamento de Herrington estaba alterado. Herrington, dijeron, invitó a Lee a volver y buscó en Internet “cuánto tiempo se tarda en estrangular a alguien” antes de que llegara Lee.

El último mensaje de texto del teléfono de Lee fue enviado a una cuenta de redes sociales perteneciente a Herrington a las 6:03 a.m. desde un lugar cercano al apartamento de Herrington, testificaron las fuerzas del orden. Las cuentas pertenecientes a Herrington y Lee habían intercambiado previamente mensajes sexualmente explícitos, dijeron.

Más tarde, Herrington fue grabado en un vídeo de vigilancia saliendo corriendo del aparcamiento donde se encontró el coche de Lee. También fue visto recogiendo una pala y una carretilla en casa de sus padres, según las autoridades.

Herrington es de Grenada, Mississippi, a unas 52 millas (83.7 kilómetros) al suroeste de Oxford. El cadáver de Lee fue encontrado en el vecino condado de Carroll.

