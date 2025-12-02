Donald Trump dice que no quiere somalíes en Estados Unidos y les insta a volver a su país

Washington- El presidente Donald Trump durante una larga reunión de Gabinete el martes dijo que no quería inmigrantes somalíes en Estados Unidos, diciendo que los residentes del país de África oriental devastado por la guerra dependen demasiado de la red de seguridad social de Estados Unidos y aportan poco al país.

El comentario del presidente se produjo días después de que su administración anunciara que están deteniendo todas las decisiones de asilo tras el tiroteo de dos soldados de la Guardia Nacional en Washington. El sospechoso del incidente de la semana pasada es originario de Afganistán, pero Trump ha aprovechado el momento para plantear preguntas sobre los inmigrantes de otras naciones, incluida Somalia.