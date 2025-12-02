Opinión
Donald Trump dice que no quiere somalíes en Estados Unidos y les insta a volver a su país

El presidente citó preocupaciones sobre su dependencia de la asistencia social

2 de diciembre de 2025 - 4:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington, mientras el secretario de Defensa Pete Hegseth observa. (Julia Demaree Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- El presidente Donald Trump durante una larga reunión de Gabinete el martes dijo que no quería inmigrantes somalíes en Estados Unidos, diciendo que los residentes del país de África oriental devastado por la guerra dependen demasiado de la red de seguridad social de Estados Unidos y aportan poco al país.

RELACIONADAS

El comentario del presidente se produjo días después de que su administración anunciara que están deteniendo todas las decisiones de asilo tras el tiroteo de dos soldados de la Guardia Nacional en Washington. El sospechoso del incidente de la semana pasada es originario de Afganistán, pero Trump ha aprovechado el momento para plantear preguntas sobre los inmigrantes de otras naciones, incluida Somalia.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpSomaliaInmigrantesEstados UnidosÁfrica
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
