Estados Unidos lanza ataques aéreos contra operativos del Estado Islámico en Somalia

Trump, en un post en las redes sociales, dijo que un alto planificador IS y reclutas fueron blanco de la operación.

“Los ataques destruyeron las cuevas en las que viven y mataron a muchos terroristas sin dañar en modo alguno a los civiles. Nuestras Fuerzas Armadas han apuntado a este planificador de ataques del ISIS durante años, pero Biden y sus compinches no actuaron con la suficiente rapidez para hacer el trabajo. Yo lo hice!” dijo Trump. “El mensaje a ISIS y a todos los demás que atacarían a los estadounidenses es que ”TE ENCONTRAREMOS, ¡Y TE MATAREMOS!“.

Trump no identificó al planificador de IS ni dijo si esa persona murió en el ataque. Funcionarios de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.