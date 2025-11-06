Piratas somalíes atacan un buque frente a la costa de Somalia

Dubái, Emiratos Árabes Unidos - Un grupo de atacantes que disparaban ametralladoras y granadas propulsadas por cohetes abordaron un buque frente a la costa de Somalia el jueves, según informaron funcionarios británicos, en lo que probablemente sea el último ataque de piratas somalíes que operan en la región.

El centro de Operaciones Marítimas del Reino Unido de la milicia británica emitió una alerta sobre el ataque, advirtiendo a los buques en la zona.

La firma de seguridad privada Ambrey también informó de que se estaba produciendo un ataque contra un buque tanque con bandera de Malta que se dirigía de Sikka (India) a Durban (Sudáfrica). Ambrey añadió que parecía ser un ataque de piratas somalíes, de los que se ha informado que operan en la zona en los últimos días y que se apoderaron de un barco pesquero iraní para utilizarlo como base de operaciones.

Irán no ha reconocido la incautación del barco pesquero, llamado Issamohamadi.

Los detalles del buque atacado corresponden al Hellas Aphrodite, que cambió su rumbo y redujo la velocidad en el momento del ataque. No se pudo contactar inmediatamente con los propietarios y administradores del buque para obtener comentarios.

Otra empresa de seguridad marítima, Diaplous Group, dijo que el buque tanque atacado tenía una tripulación de 24 marineros, los cuales, según los informes, se encerraron en la ciudadela del buque por seguridad durante el ataque. El buque no tenía un equipo de seguridad armado a bordo, añadió la empresa.

La Operación Atalanta de la Unión Europea, una misión de lucha contra la piratería en torno al Cuerno de África, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Esa fuerza de la UE ha respondido a otros ataques piratas recientes en la zona y había emitido una alerta reciente a los transportistas de que un grupo de piratas estaba operando frente a Somalia y que era “casi seguro” que se produjeran asaltos.

El ataque del jueves se produce después de que otro buque, el Stolt Sagaland, con bandera de las Islas Caimán, fuera objeto de un presunto ataque pirata en el que tanto su fuerza de seguridad armada como los atacantes se dispararon entre sí, según informó la fuerza de la UE.

La piratería frente a la costa somalí alcanzó su punto máximo en 2011, cuando se denunciaron 237 ataques. La piratería somalí en la región en 2011 costó a la economía mundial unos $7,000 millones, con $160 millones pagados en rescates, según el grupo de vigilancia Oceans Beyond Piracy.

La amenaza disminuyó gracias al aumento de las patrullas navales internacionales, el fortalecimiento del gobierno central en Somalia y otros esfuerzos.

Sin embargo, los ataques de piratas somalíes se han reanudado a un ritmo mayor durante el último año, en parte debido a la inseguridad causada por los rebeldes hutíes de Yemen que lanzan ataques en el corredor del Mar Rojo por la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.