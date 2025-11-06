Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de noviembre de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Piratas somalíes atacan un buque frente a la costa de Somalia

En los últimos años, la piratería en dicha región costó a la economía mundial unos $7,000 millones

6 de noviembre de 2025 - 9:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Atardecer en Eyl, Somalia. Pescadores faenan en la costa del Océano Índico. (Ben Curtis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dubái, Emiratos Árabes Unidos - Un grupo de atacantes que disparaban ametralladoras y granadas propulsadas por cohetes abordaron un buque frente a la costa de Somalia el jueves, según informaron funcionarios británicos, en lo que probablemente sea el último ataque de piratas somalíes que operan en la región.

RELACIONADAS

El centro de Operaciones Marítimas del Reino Unido de la milicia británica emitió una alerta sobre el ataque, advirtiendo a los buques en la zona.

La firma de seguridad privada Ambrey también informó de que se estaba produciendo un ataque contra un buque tanque con bandera de Malta que se dirigía de Sikka (India) a Durban (Sudáfrica). Ambrey añadió que parecía ser un ataque de piratas somalíes, de los que se ha informado que operan en la zona en los últimos días y que se apoderaron de un barco pesquero iraní para utilizarlo como base de operaciones.

Irán no ha reconocido la incautación del barco pesquero, llamado Issamohamadi.

Los detalles del buque atacado corresponden al Hellas Aphrodite, que cambió su rumbo y redujo la velocidad en el momento del ataque. No se pudo contactar inmediatamente con los propietarios y administradores del buque para obtener comentarios.

Otra empresa de seguridad marítima, Diaplous Group, dijo que el buque tanque atacado tenía una tripulación de 24 marineros, los cuales, según los informes, se encerraron en la ciudadela del buque por seguridad durante el ataque. El buque no tenía un equipo de seguridad armado a bordo, añadió la empresa.

La Operación Atalanta de la Unión Europea, una misión de lucha contra la piratería en torno al Cuerno de África, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Esa fuerza de la UE ha respondido a otros ataques piratas recientes en la zona y había emitido una alerta reciente a los transportistas de que un grupo de piratas estaba operando frente a Somalia y que era “casi seguro” que se produjeran asaltos.

El ataque del jueves se produce después de que otro buque, el Stolt Sagaland, con bandera de las Islas Caimán, fuera objeto de un presunto ataque pirata en el que tanto su fuerza de seguridad armada como los atacantes se dispararon entre sí, según informó la fuerza de la UE.

La piratería frente a la costa somalí alcanzó su punto máximo en 2011, cuando se denunciaron 237 ataques. La piratería somalí en la región en 2011 costó a la economía mundial unos $7,000 millones, con $160 millones pagados en rescates, según el grupo de vigilancia Oceans Beyond Piracy.

La amenaza disminuyó gracias al aumento de las patrullas navales internacionales, el fortalecimiento del gobierno central en Somalia y otros esfuerzos.

Sin embargo, los ataques de piratas somalíes se han reanudado a un ritmo mayor durante el último año, en parte debido a la inseguridad causada por los rebeldes hutíes de Yemen que lanzan ataques en el corredor del Mar Rojo por la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

En 2024, se registraron siete incidentes frente a Somalia, según la Oficina Marítima Internacional. En lo que va de año, varios barcos pesqueros han sido incautados por piratas somalíes.

Tags
Breaking NewsDubáiEmiratos Árabes UnidosSomalia
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 6 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: