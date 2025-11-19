Suben a 31 casos de botulismo infantil en Estados Unidos

Mientras siguen aumentando los casos de botulismo potencialmente mortal en bebés que bebieron preparados para lactantes ByHeart, las autoridades estatales afirman que siguen encontrando el producto retirado en las estanterías de algunas tiendas.

Investigadores de al menos tres estados encontraron leche maternizada ByHeart a la venta una semana después de que la empresa, con sede en Nueva York, retirara todos sus productos del mercado nacional, según informaron las autoridades a The Associated Press.

Al menos 31 bebés de 15 estados que bebieron leche de fórmula ByHeart han sido hospitalizados y tratados por botulismo infantil desde agosto, según informaron el miércoles las autoridades sanitarias federales. Las edades oscilan entre las 2 semanas y los 6 meses, y el caso más reciente se registró el 13 de noviembre.

No se ha informado de ninguna muerte.

En Oregón, nueve de las más de 150 tiendas controladas todavía tenían la fórmula en los estantes esta semana, dijo un funcionario de agricultura del estado. En Minnesota, los investigadores llevaron a cabo 119 controles entre el 13 y el 17 de noviembre y retiraron los productos retirados de la venta en cuatro lugares, dijo un funcionario del departamento de agricultura. Un funcionario de salud de Arizona también dijo que encontraron el producto disponible.

PUBLICIDAD

Las empresas y los consumidores deben permanecer alerta, dijeron las autoridades de Minnesota en un comunicado. “No debe venderse ni consumirse ningún producto afectado”, escribieron.

Investigadores de la U.S. Food and Drug Administration llevaron a cabo inspecciones en las plantas de fabricación de ByHeart en Allerton, Iowa, y Portland, Oregón. No se han comunicado los resultados de las inspecciones.

Los responsables de ByHeart afirmaron que retiraron voluntariamente sus productos “en estrecha colaboración” con la FDA, “a pesar de que ningún producto ByHeart sin abrir ha dado positivo” en las pruebas de detección de las esporas o la toxina que causan el botulismo infantil.

Las autoridades de California confirmaron previamente que el tipo de bacteria que puede provocar la enfermedad se encontraba en una lata abierta de leche de fórmula ByHeart suministrada a un bebé que desarrolló botulismo.

El botulismo infantil, que puede causar parálisis y muerte, está causado por un tipo de bacteria que forma esporas que germinan en el intestino del bebé y producen una toxina.

Los síntomas pueden tardar hasta 30 días en desarrollarse e incluyen estreñimiento, mala alimentación, llanto débil, párpados caídos o expresión facial plana. Los bebés pueden desarrollar debilidad en las extremidades y la cabeza y sentirse “flácidos”. Pueden tener problemas para tragar o respirar.

ByHeart fabricaba unas 200,000 latas de leche maternizada al mes. Se vendía en línea o en tiendas minoristas como Target y Walmart. Un portavoz de Walmart dijo que la empresa emitió rápidamente una restricción que impedía la venta de la fórmula, retiró el producto de las tiendas y notificó a los consumidores que lo habían comprado. Los clientes pueden acudir a cualquier tienda para obtener el reembolso de la fórmula, que se vendía a unos 42 dólares la lata.

PUBLICIDAD

A las autoridades sanitarias federales y estatales les preocupa que algunos padres y cuidadores puedan tener aún productos ByHeart en sus hogares. Aconsejan a los consumidores que dejen de utilizar el producto, incluida la leche de fórmula en lata y las barritas individuales. También sugieren que se marque “NO USAR” y se conserve durante al menos un mes por si el bebé presenta síntomas. En ese caso, habría que analizar la leche.

El Departamento de Salud de California gestiona el Programa de Tratamiento y Prevención del Botulismo Infantil, que hace un seguimiento de los casos y distribuye tratamiento para la enfermedad. Las autoridades han puesto en marcha una línea de atención al público en el 833-398-2022, atendida por funcionarios sanitarios de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.