Sujeto abatido tras entrar armado a Mar-A-Lago es identificado como joven de 21 años

Tucker Austin Martin era de Carolina del Norte y había sido reportado como desaparecido por su familia hace unos días

22 de febrero de 2026 - 1:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un agente habla con un ciclista cerca de Mar-a-Lago. (Marta Lavandier)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El sospechoso que fue abatido por el Servicio Secreto la madrugada del domingo tras entrar de manera “ilegal” y armado con una escopeta a la residencia del presidente Donald Trump en Florida fue identificado como un joven de 21 años, según confirmó la cadena Fox News.

Tucker Austin Martin, originario de Carolina del Norte, había sido reportado como perdido por su familia hace unos días, de acuerdo con la cadena de televisión.

El Servicio Secreto de EE.UU. y las autoridades locales informaron este mañana del suceso en una rueda de prensa. De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 1:30 de la madrugda hora local (6:30 GMT).

El joven falleció al momento, según informaron este domingo las autoridades locales del Palm Beach en una rueda de prensa. El presidente no estuvo en Mar-A-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.

Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw, pero el hombre “levantó el arma” y los agentes decidieron disparar.

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.

El director de la agencia, Kash Patel, aseguró que se están dedicando “todos los recursos necesarios” y trabajarán junto con las autoridades locales.

Por su parte, la fiscal general Pam Bondi indicó que habló con el presidente Trump esta mañana y que el Departamento de Justicia también está “coordinando con las agencias federales” sobre la “intrusión y el tiroteo” en Mar-A-Lago.

Es la segunda vez que una persona armada entra en las propiedades de Trump en Florida. En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump mientras el presidente estaba en su club de golf en West Palm Beach

Donald TrumpFlorida
