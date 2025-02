El Departamento del Interior no ofreció una explicación para la orden de cese de actividades y únicamente dijo al grupo que se realizó por “causas fuera de su control” y que no debe interpretarse como una valoración de un mal desempeño. La suspensión permanecerá en vigor hasta nuevo aviso.

En un comunicado emitido el miércoles, el departamento dijo que tiene acuerdos para apoyar a otras agencias, pero no financia ni opera el programa y no pudo responder preguntas al respecto. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa a los niños migrantes no acompañados, no respondió a las solicitudes de comentarios.