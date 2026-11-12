Testigos del derrumbe de edificio en Brooklyn se sintieron impotentes ante la tragedia

Los fuertes estallidos afuera alarmaron a Dervie Mapp lo suficiente como para hacerla salir corriendo de la cama. Corrió hacia la ventana de la cocina de su apartamento de Brooklyn y miró hacia el sitio de construcción de al lado.

El jubilado de 67 años observó impotente cómo un edificio de tres pisos al otro lado del lugar de trabajo se derrumbaba, lloviendo ladrillos y metal retorcido sobre el lote arrasado. Los atónitos supervivientes gritaron entre montones de escombros que momentos antes habían sido casas de personas.

“Vi cómo todo se vino abajo”, dijo Mapp a The Associated Press el jueves. “La gente salía corriendo del pozo, gritando y vociferando. No podía creerlo, me quedé paralizado”.

El mortal derrumbe que se produjo sin previo aviso el miércoles por la tarde derribó un edificio que albergaba una tienda que vendía uniformes médicos en la planta baja y cuatro apartamentos en los pisos superiores.

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Al menos ocho personas murieron, entre ellas dos niños. Las autoridades dijeron que otras 18 personas sufrieron heridas.

1 / 33 | 📸 En el interior del colapso: rescatistas en la escena de edificio caído en Nueva York. Un edificio colapsó en la Ciudad de Nueva York el miércoles 11 de noviembre de 2026. - Ryan Murphy 1 / 33 📸 En el interior del colapso: rescatistas en la escena de edificio caído en Nueva York Un edificio colapsó en la Ciudad de Nueva York el miércoles 11 de noviembre de 2026. Ryan Murphy Compartir

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, describió el jueves a las víctimas como “padres e hijos, familias jóvenes que construyen sus vidas en nuestra ciudad e inmigrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y más allá”.

Entre los heridos se encontraban cuatro bomberos que colaboraban con las labores de rescate, que continuaron el jueves mientras los equipos buscaban sobrevivientes entre montones de escombros que incluían colchones, un fregadero roto y un refrigerador al que le faltaba la puerta y había comida revuelta en su interior. Discos de vinilo, zapatos y otras pertenencias personales estaban esparcidas entre los escombros.

James Williams dijo que escuchó fuertes golpes en el sitio de construcción durante todo el miércoles mientras trabajaba en una tienda de delicatessen al otro lado de la calle. Dijo que notó que caían ladrillos de un edificio al lado del sitio. Entonces todo el edificio se derrumbó.

El derrumbe arrancó una pared compartida con un edificio adyacente, que permaneció en pie con los armarios abarrotados y los dormitorios de sus apartamentos expuestos.

El video de la cámara de seguridad del edificio mostró una escalera interior temblando cuando la pared al lado cayó con un fuerte estrépito y una nube de polvo. Más tarde, la cámara grabó a un bombero ayudando a un residente a bajar las mismas escaleras sobre un abismo de escombros.

A pesar del caos, los trabajadores de la construcción que apenas habían escapado con vida se dieron la vuelta y comenzaron a excavar entre los escombros para liberar a los sobrevivientes, dijo Mamdani. Dijo que sus rápidas acciones salvaron vidas.

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El alcalde dijo el jueves que dos trabajadores de la construcción se encontraban entre los muertos.

Entre ellos se encontraba José Luis Caguana Cosquillo, de 26 años, un inmigrante de Ecuador que tenía un hijo pequeño y una esposa embarazada. Su hermano, Carlos Caguana, dijo a WNBC-TV que él fue una de las personas fenecidas.

“Él era el único sostén de la familia”, dijo Caguana, y agregó que la esposa de su hermano estaba devastada.