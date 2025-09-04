Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
4 de septiembre de 2025
89°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Texas ordena a la policía estatal hacer cumplir requisitos de inglés para camioneros

El estado además dejará de expedir licencias comerciales de conducir a personas que no hablen suficiente inglés

4 de septiembre de 2025 - 3:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La oficina del gobernador, sin embargo, no detalló qué formato tendrán estas nuevas evaluaciones o de qué manera se harán cumplir. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó este jueves a los agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS) del estado a hacer cumplir los nuevos requisitos -impuestos por el Gobierno de Donald Trump- que obligan a mostrar “dominio” del idioma inglés a los conductores de camiones y vehículos comerciales.

RELACIONADAS

Los agentes de DPS (la policía estatal) deberán ahora realizar “revisiones de dominio del inglés” a todos los conductores que tengan una licencia comercial en Texas, según detalló un comunicado de la oficina del gobernador.

“Estas evaluaciones son una medida clave para garantizar que los conductores cuenten con las habilidades de comunicación necesarias para la seguridad vial y el cumplimiento de las regulaciones federales”, indicó el escrito.

A su vez, DPS dejará de expedir licencia comerciales de conducir a las personas que “no hablen inglés lo suficiente para comunicarse con el personal del departamento”, de acuerdo con el escrito.

La oficina del gobernador, sin embargo, no detalló qué formato tendrán estas nuevas evaluaciones o de qué manera se harán cumplir.

El presidente Trump firmó a finales de abril una orden que requiere a los camioneros que manejan en el país de demostrar que hablan inglés.

El decreto exige al Departamento de Transporte que incluya una prueba de inglés para esos conductores. La Casa Blanca justificó esta medida asegurando que el país existen muchos “problemas de comunicación” entre este gremio y las autoridades representando un “riesgo para la seguridad pública”.

Para la Asociación Nacional de Camioneros, no obstante, es falso que haya habido en el país en los últimos años un aluvión de camioneros extranjeros que hayan desplazado a trabajadores estadounidenses y puesto en peligro la seguridad vial.

“Cualquiera que repita esta afirmación inexacta necesita comprender mejor cómo se recopilan los datos del sistema de información de gestión de transportistas y cómo estos pueden manipularse para promover una agenda política”, dijo a mediados de marzo el organismo en su web.

Tags
Breaking NewsTexasCamionerosDonald TrumpIdioma inglés
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 4 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: