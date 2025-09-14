Tornados destruyen varias casas en el sureste de Utah

Monticello — Varios tornados destruyeron varias casas en el sureste de Utah durante el fin de semana, pero las autoridades dijeron que no hubo informes de personas heridas.

Una tormenta produjo dos tornados en el condado de San Juan en el sureste de Utah en el lapso de una hora a partir de alrededor de las 12:35 p.m. del sábado, según el meteorólogo Kris Sanders de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Grand Junction, Colorado.

Las trayectorias de los tornados que tocaron tierra cerca de Montezuma Creek probablemente cubrieron menos de 16 kilómetros, pero el servicio meteorológico aún no había determinado sus pistas exactas o velocidades del viento, dijo Sanders por teléfono. Una encuesta puede ser conducida el lunes, dijo el domingo.

Tres casas en el área fueron demolidas en la tormenta, dijo el presidente de la Nación Navajo, Buu Nygren, en una publicación en las redes sociales. La reserva de 70,000 kilómetros cuadrados se extiende hacia Arizona, Nuevo México y Utah y es la más grande de cualquier tribu nativa americana.

No se reportaron heridos, pero un número desconocido de ganado y mascotas fueron reportados como desaparecidos, dijo el Departamento de Policía Navajo en una publicación en las redes sociales. Las imágenes publicadas por el departamento mostraron la imponente columna de un tornado rodeada de nubes oscuras y también una casa aplanada rodeada de escombros.