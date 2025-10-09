Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de octubre de 2025
89°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tragedia en Disneyland: mujer muere tras subir a la atracción Haunted Mansion

El incidente ocurrió el lunes cuando la Policía de Anaheim respondió a una llamada sobre una fémina que no respondía

9 de octubre de 2025 - 10:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
The fan-favorite happy haunt from the Haunted Mansion attraction at Disneyland park, the Hatbox Ghost, is coming to the Haunted Mansion attraction in Magic Kingdom park in 2023. (Paul Hiffmeyer)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer de 60 años que requirió asistencia médica tras montar la atracción Haunted Mansion en el parque temático Disneyland, en California, falleció poco después en un hospital, reportó el periódico Los Angeles Times.

RELACIONADAS

Según el diario, el incidente ocurrió a eso de las 6:30 p.m. del lunes, cuando la Policía de Anaheim respondió a una llamada sobre una mujer que no respondía.

De acuerdo a Los Angeles Times, las autoridades informaron que la mujer había terminado de montar la versión de Halloween de la atracción, que combina personajes de la película de Tim Burton “The Nightmare Before Christmas con los elementos clásicos del icónico recorrido.

Poco después, personal de seguridad del parque se percató de que la mujer no respondía, por lo que le ofrecieron primeros auxilios, indicó el sargento Matt Sutter en un comunicado citado por el medio.

Fue trasladada a un hospital, donde posteriormente falleció. El Departamento del Sheriff-Forense del Condado de Orange aún investiga la causa de muerte.

No obstante, Sutter indicó que “parece tratarse de un desafortunado episodio médico, y nuestros pensamientos están con la familia”.

Haunted Mansion es una atracción de movimiento lento que transporta a los visitantes en asientos conocidos como “doom buggies”. Estos se desplazan a una velocidad aproximada de una milla por hora.

El Nuevo Día solicitó una reacción al parque temático y aguarda por una respuesta.

Tags
Breaking NewsLos ÁngelesCaliforniaParques de atracciones
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 9 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: