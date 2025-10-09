Tragedia en Disneyland: mujer muere tras subir a la atracción Haunted Mansion

Una mujer de 60 años que requirió asistencia médica tras montar la atracción Haunted Mansion en el parque temático Disneyland, en California, falleció poco después en un hospital, reportó el periódico Los Angeles Times.

Según el diario, el incidente ocurrió a eso de las 6:30 p.m. del lunes, cuando la Policía de Anaheim respondió a una llamada sobre una mujer que no respondía.

De acuerdo a Los Angeles Times, las autoridades informaron que la mujer había terminado de montar la versión de Halloween de la atracción, que combina personajes de la película de Tim Burton “The Nightmare Before Christmas” con los elementos clásicos del icónico recorrido.

Poco después, personal de seguridad del parque se percató de que la mujer no respondía, por lo que le ofrecieron primeros auxilios, indicó el sargento Matt Sutter en un comunicado citado por el medio.

Fue trasladada a un hospital, donde posteriormente falleció. El Departamento del Sheriff-Forense del Condado de Orange aún investiga la causa de muerte.

No obstante, Sutter indicó que “parece tratarse de un desafortunado episodio médico, y nuestros pensamientos están con la familia”.

Haunted Mansion es una atracción de movimiento lento que transporta a los visitantes en asientos conocidos como “doom buggies”. Estos se desplazan a una velocidad aproximada de una milla por hora.