Últimas Noticias
11 de septiembre de 2025
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Tres personas resultaron heridas en tiroteo en escuela de Denver, incluyendo al presunto atacante

Las autoridades entienden que el tirador es un alumno de la escuela superior Evergreen en los suburbios de Colorado

10 de septiembre de 2025 - 5:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente se reportó alrededor de las 12:30 p.m. en la Escuela Superior Evergreen. (Hyoung Chang)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tres adolescentes resultaron heridos el miércoles después de que uno de ellos abrió fuego con una pistola en una escuela superior en las afueras de los suburbios de Denver, según las autoridades.

El incidente se reportó alrededor de las 12:30 p.m. en la Escuela Superior Evergreen, en Evergreen, a unas 30 millas al oeste de Denver, dijo Jacki Kelley, portavoz del departamento de policía del condado de Jefferson.

No está claro qué provocó el tiroteo o cómo resultó herido el presunto tirador, que se cree es un alumno de la escuela. Ninguno de los agentes que acudieron al lugar se cree que haya disparado, añadió Kelley.

Se efectuaron disparos tanto dentro como fuera del edificio, señaló. Los agentes que acudieron al lugar encontraron al tirador en los cinco primeros minutos, apuntó.

Los tres adolescentes trasladados al hospital St. Anthony en Lakewood, Colorado, tenían heridas de bala, afirmó su director general, Kevin Cullinan.

En un primer momento, se dijo que los tres estaban en estado crítico. Pero al final de la tarde, uno de los adolescentes estaba en condición estable, con lo que el doctor Brian Blackwood, director de traumatología del hospital, describió como heridas que no ponían en peligro su vida, aunque se negó a ofrecer más detalles.

La escuela, con más de 900 estudiantes, está rodeada en gran parte por bosques. Está ubicada a cerca de una milla del centro de Evergreen, que tiene 9,300 habitantes.

Más de 100 policías de la zona de Denver acudieron rápidamente a la escuela para intentar ayudar, dijo Kelley. En 1999, un tiroteo en la Escuela Secundaria Columbine, en el condado de Jefferson, dejó 14 muertos, incluida una mujer que falleció a principios de este año debido a complicaciones de las heridas sufridas entonces.

En Evergreen, los padres se congregaron en el exterior de la cercana Escuela Primaria Bergen Meadow esperando reunirse con sus hijos.

Wendy Nueman contó que su hija de 15 años, una estudiante de segundo año en la escuela, no respondió al celular después del tiroteo, según reportó el diario The Denver Post. Cuando finalmente le devolvió la llamada, fue desde un celular prestado.

“Solo dijo que estaba bien. Apenas podía hablar”, contó Nueman, conteniendo las lágrimas. Entendió que la joven salió corriendo del centro.

“Es muy aterrador”, apuntó. “Sentimos que vivimos en una pequeña burbuja aquí. Obviamente, nadie es inmune”.

Dieciocho estudiantes que huyeron del tiroteo se refugiaron en una casa al final de la calle, después de que un primer grupo golpeara la puerta pidiendo ayuda, dijo Don Cygan, un residente, a la televisora de Denver KUSA-TV . Uno de los alumnos afirmó que escuchó disparos mientras estaba en la cafetería del centro y salió corriendo, según Cygan.

Cygan, un educador retirado familiarizado con los simulacros de aislamiento ante posibles tiroteos, dijo que anotó los nombres de todos los estudiantes y de los padres que acudieron allí para recogerlos. Su esposa, una enfermera retirada, pudo calmar a los adolescentes y tratarlos por la conmoción, agregó.

“Espero que sientan que corrieron a la casa correcta”, declaró.

Breaking NewsDenverColoradoTiroteos
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
