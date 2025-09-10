Seleccionan el jurado en el juicio del hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump

Fort Pierce - Un jurado fue seleccionado el miércoles en el juicio de un hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump mientras jugaba golf el año pasado en el sur de Florida.

El panel de 12 jurados y cuatro suplentes prestó juramento en el tercer día de selección del jurado en el tribunal federal de Fort Pierce, Florida. El jurado está compuesto por cuatro hombres blancos, un hombre negro, seis mujeres blancas y una mujer negra. Los suplentes son dos hombres blancos y dos mujeres blancas.

El juicio de Ryan Routh comienza casi un año después de que los fiscales dijeran que un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos frustró el intento de Routh de dispararle al candidato presidencial republicano. Routh, de 59 años, se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato de un importante candidato presidencial, agresión a un oficial federal y varias violaciones de armas de fuego.

Routh se representa a sí mismo después de que la jueza de distrito de Estados Unidos, Aileen Cannon, accediera a permitirle despedir a sus abogados designados por el tribunal. Sin embargo, están presentes en la sala del tribunal en caso de que sea necesario.

Cannon no dijo el miércoles por la mañana cuándo comenzarían los argumentos iniciales, aunque tentativamente estaban programados para el jueves.