Donald Trump apela fallo que le impide despedir a la gobernadora de la reserva federal

Washington— La administración del expresidente Donald Trump apeló el miércoles un fallo que le impide despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, mientras busca más control sobre la junta tradicionalmente independiente.

El aviso de apelación se produjo horas después de que la jueza de distrito de Estados Unidos, Jia Cobb, emitiera el fallo. La Casa Blanca ha insistido en que Trump, tiene derecho a despedir a Cook por acusaciones planteadas por uno de sus designados de que ella cometió fraude hipotecario relacionado con dos propiedades que compró antes de unirse a la Fed.

El caso pronto podría llegar hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde la mayoría conservadora ha permitido a Trump despedir a varios miembros de la junta de otras agencias independientes, pero ha sugerido que ese poder tiene limitaciones en la Reserva Federal.

Los abogados de Cook han argumentado que despedirla era ilegal porque los presidentes solo pueden despedir a los gobernadores de la Fed por causa justificada, lo que normalmente significa un mal desempeño laboral o mala conducta. El juez dictaminó que el poder de destitución del presidente se limita a las acciones tomadas durante el tiempo de un gobernador en el cargo.

Cook está acusada de decir que ambas propiedades, en Michigan y Georgia, eran residencias principales, lo que podría haber resultado en pagos iniciales y tasas hipotecarias más bajas. Su demanda negó las acusaciones sin proporcionar detalles. Sus abogados dijeron que debería haber tenido la oportunidad de responder a ellas antes de ser despedida.

El presidente ha atacado repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no recortar más rápidamente la tasa de interés a corto plazo que controla la Fed. Si Trump puede reemplazar a Cook, podría obtener una mayoría de 4-3 en la junta de gobierno de la Fed.

Ningún presidente ha intentado despedir a un gobernador de la Fed antes. Los economistas prefieren los bancos centrales independientes porque pueden hacer cosas impopulares como subir las tasas de interés para combatir la inflación más fácilmente que los funcionarios electos.