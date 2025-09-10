Opinión
10 de septiembre de 2025
91°nubes rotas
Donald Trump apela fallo que le impide despedir a la gobernadora de la reserva federal

La Casa Blanca insiste en que el presidente tiene esa facultad

10 de septiembre de 2025 - 3:27 PM

Los abogados de Lisa Cook han argumentado que despedirla era ilegal porque los presidentes solo pueden despedir a los gobernadores de la Fed por causa justificada, lo que normalmente significa un mal desempeño laboral o mala conducta. (Manuel Balce Ceneta)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— La administración del expresidente Donald Trump apeló el miércoles un fallo que le impide despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, mientras busca más control sobre la junta tradicionalmente independiente.

El aviso de apelación se produjo horas después de que la jueza de distrito de Estados Unidos, Jia Cobb, emitiera el fallo. La Casa Blanca ha insistido en que Trump, tiene derecho a despedir a Cook por acusaciones planteadas por uno de sus designados de que ella cometió fraude hipotecario relacionado con dos propiedades que compró antes de unirse a la Fed.

El caso pronto podría llegar hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde la mayoría conservadora ha permitido a Trump despedir a varios miembros de la junta de otras agencias independientes, pero ha sugerido que ese poder tiene limitaciones en la Reserva Federal.

Los abogados de Cook han argumentado que despedirla era ilegal porque los presidentes solo pueden despedir a los gobernadores de la Fed por causa justificada, lo que normalmente significa un mal desempeño laboral o mala conducta. El juez dictaminó que el poder de destitución del presidente se limita a las acciones tomadas durante el tiempo de un gobernador en el cargo.

Cook está acusada de decir que ambas propiedades, en Michigan y Georgia, eran residencias principales, lo que podría haber resultado en pagos iniciales y tasas hipotecarias más bajas. Su demanda negó las acusaciones sin proporcionar detalles. Sus abogados dijeron que debería haber tenido la oportunidad de responder a ellas antes de ser despedida.

El presidente ha atacado repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no recortar más rápidamente la tasa de interés a corto plazo que controla la Fed. Si Trump puede reemplazar a Cook, podría obtener una mayoría de 4-3 en la junta de gobierno de la Fed.

Ningún presidente ha intentado despedir a un gobernador de la Fed antes. Los economistas prefieren los bancos centrales independientes porque pueden hacer cosas impopulares como subir las tasas de interés para combatir la inflación más fácilmente que los funcionarios electos.

Cook está programada para participar en una reunión de la Fed la próxima semana. Se espera que la reunión reduzca su tasa clave a corto plazo en un cuarto de punto, entre el 4% y el 4.25%.

The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
