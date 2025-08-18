Opinión
18 de agosto de 2025
Tres policías resultan heridos en un tiroteo en Utah

Un hombre, cuya identidad no fue revelada de inmediato, fue arrestado

18 de agosto de 2025 - 9:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La detective de policía Crystal Beck dijo que no había ninguna amenaza para el público.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tremonton - Tres agentes de Policía resultaron heridos en un tiroteo en una ciudad del norte de Utah y un hombre fue detenido, informó la policía.

RELACIONADAS

Los agentes respondían a una llamada por disturbios el domingo por la noche en un vecindario de Tremonton. No se conocía de inmediato el alcance de sus heridas ni su estado.

“Al llegar, inmediatamente comenzaron a recibir disparos”, dijo a los periodistas la detective de policía Crystal Beck, de la vecina Brigham City. “Solicitaron unidades adicionales. Y luego dejaron de responder a su radio”.

Beck dijo que una vez que llegó policía adicional, “pudieron localizar al sujeto del tiroteo y detenerlo”.

Beck dijo que no tenía el nombre del hombre. Dijo que no había ninguna amenaza para el público.

Tremonton, que tiene unos 10,000 habitantes, está a unos 121 kilómetros al norte de Salt Lake City.

Tags
UtahTiroteosPolicía de Estados UnidosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
