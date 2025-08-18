Tres policías resultan heridos en un tiroteo en Utah

Tremonton - Tres agentes de Policía resultaron heridos en un tiroteo en una ciudad del norte de Utah y un hombre fue detenido, informó la policía.

Los agentes respondían a una llamada por disturbios el domingo por la noche en un vecindario de Tremonton. No se conocía de inmediato el alcance de sus heridas ni su estado.

“Al llegar, inmediatamente comenzaron a recibir disparos”, dijo a los periodistas la detective de policía Crystal Beck, de la vecina Brigham City. “Solicitaron unidades adicionales. Y luego dejaron de responder a su radio”.

Beck dijo que una vez que llegó policía adicional, “pudieron localizar al sujeto del tiroteo y detenerlo”.

Beck dijo que no tenía el nombre del hombre. Dijo que no había ninguna amenaza para el público.