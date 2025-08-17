Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
17 de agosto de 2025
82°aguaceros
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Con fecha la ejecución de un hombre que mató a la hermana y los padres de su exesposa en Florida

David Pittman, de 63 años, también incendió la casa de la familia

17 de agosto de 2025 - 4:04 PM

Updated At

Actualizado el 17 de agosto de 2025 - 4:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vista de la prisión estatal de Florida en Starke. (Curt Anderson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tallahassee — Un hombre de Florida que apuñaló fatalmente a la hermana y a los padres de su ex esposa y luego incendió su casa está programado para ser ejecutado en Florida bajo una orden de ejecución firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis.

RELACIONADAS

David Pittman, de 63 años, está programado para morir el 17 de septiembre en la ejecución número 12 programada para este año, que extiende el récord. DeSantis firmó la orden el viernes, mientras que otros dos hombres, Kayle Bates y Curtis Windom, esperan su ejecución a finales de este mes.

El total anual más alto anterior de ejecuciones recientes en Florida es de ocho en 2014, desde que la pena de muerte fue restablecida en 1976 por la Corte Suprema de Estados Unidos. Florida ya ha ejecutado a nueve personas este año, más que cualquier otro estado, mientras que Texas y Carolina del Sur están empatados en el segundo lugar con cuatro cada uno.

A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño.Alligator Alcatraz’ está ubicado en un paraje natural repleto de humedales y de gran valor ecológico por la fauna y la vegetación que acoge. Apenas unas decenas de kilómetros lo separan del Parque Nacional de los Everglades.La apertura del centro vino acompañada de críticas por parte de políticos locales y grupos ambientalistas. Sus denuncias se centran en que la celeridad con la que se erigió la infraestructura es incompatible con el cumplimiento de las leyes ambientales.
1 / 18 | "Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida. A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Un total de 28 personas han sido ejecutadas en lo que va de año en Estados Unidos, superando las 25 ejecuciones llevadas a cabo el año pasado. Iguala a 2015, cuando también fueron ejecutadas 28 personas.

Pittman fue declarado culpable y sentenciado a muerte en 1991 por tres cargos de asesinato en primer grado, según los registros judiciales. Los miembros del jurado también lo encontraron culpable de incendio provocado y hurto mayor.

Pittman y su esposa, Marie, estaban pasando por un divorcio en mayo de 1990, cuando Pittman fue a la casa de los padres de ella, Clarence y Barbara Knowles, en el condado de Polk, dijeron las autoridades. Pittman apuñaló fatalmente a la pareja, así como a su hija menor, Bonnie. Luego prendió fuego a la casa y robó el auto de Bonnie Knowles, al que también prendió fuego, dijeron los investigadores.

Un testigo identificó a Pittman como la persona que huía del auto en llamas. Un informante de la cárcel también testificó que Pittman había admitido los asesinatos.

La Corte Suprema de Florida ya tiene programado escuchar una apelación. Es probable que también se presente una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Tags
Breaking NewsFloridaAsesinatosPena de muerte
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 17 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: