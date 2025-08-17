Con fecha la ejecución de un hombre que mató a la hermana y los padres de su exesposa en Florida

Tallahassee — Un hombre de Florida que apuñaló fatalmente a la hermana y a los padres de su ex esposa y luego incendió su casa está programado para ser ejecutado en Florida bajo una orden de ejecución firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis.

David Pittman, de 63 años, está programado para morir el 17 de septiembre en la ejecución número 12 programada para este año, que extiende el récord. DeSantis firmó la orden el viernes, mientras que otros dos hombres, Kayle Bates y Curtis Windom, esperan su ejecución a finales de este mes.

El total anual más alto anterior de ejecuciones recientes en Florida es de ocho en 2014, desde que la pena de muerte fue restablecida en 1976 por la Corte Suprema de Estados Unidos. Florida ya ha ejecutado a nueve personas este año, más que cualquier otro estado, mientras que Texas y Carolina del Sur están empatados en el segundo lugar con cuatro cada uno.

Un total de 28 personas han sido ejecutadas en lo que va de año en Estados Unidos, superando las 25 ejecuciones llevadas a cabo el año pasado. Iguala a 2015, cuando también fueron ejecutadas 28 personas.

Pittman fue declarado culpable y sentenciado a muerte en 1991 por tres cargos de asesinato en primer grado, según los registros judiciales. Los miembros del jurado también lo encontraron culpable de incendio provocado y hurto mayor.

Pittman y su esposa, Marie, estaban pasando por un divorcio en mayo de 1990, cuando Pittman fue a la casa de los padres de ella, Clarence y Barbara Knowles, en el condado de Polk, dijeron las autoridades. Pittman apuñaló fatalmente a la pareja, así como a su hija menor, Bonnie. Luego prendió fuego a la casa y robó el auto de Bonnie Knowles, al que también prendió fuego, dijeron los investigadores.

Un testigo identificó a Pittman como la persona que huía del auto en llamas. Un informante de la cárcel también testificó que Pittman había admitido los asesinatos.