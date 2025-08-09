Insólito: mujer en Florida se hace pasar por enfermera y atiende a miles de pacientes

Palm Coast - Una mujer de Florida está acusada de hacerse pasar por enfermera licenciada y brindar atención médica a miles de pacientes, dijeron las autoridades.

Autumn Marie Bardisa, de 29 años, de Palm Coast, participó en servicios médicos que involucraron a 4,486 personas desde junio de 2024 hasta enero de 2025, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Flagler.

“Este es uno de los casos más perturbadores de fraude médico que jamás hayamos investigado”, dijo el sheriff del condado de Flagler, Rick Staly, al anunciar el arresto.

Bardisa fue detenida el martes en la entrada de su casa y está encarcelada por múltiples cargos que incluyen practicar la atención médica sin una licencia, dijeron funcionarios del sheriff. Está detenida con una fianza de $70,000 y debe comparecer ante el tribunal para una lectura de cargos el 2 de septiembre.

En los registros judiciales locales no figuraba ningún abogado que pudiera hablar en nombre de Bardisa.

La oficina del sheriff dijo que Bardisa usó el número de licencia de otro trabajador de la salud y presentó documentación falsa para ser empleada como técnica de enfermería avanzada en AdventHealth Palm Coast Parkway en Palm Coast.

“Esta mujer potencialmente puso en riesgo miles de vidas al fingir ser alguien que no era y violar la confianza de los pacientes, sus familias, AdventHealth y toda una comunidad médica”, dijo Staly.

Los funcionarios dicen que han creado un correo electrónico especial, fakenursecase@flaglersheriff.com, y les piden a todos los que piensen que podrían haber sido víctimas en el caso que envíen un correo electrónico a la oficina del sheriff.