Florida se prepara para la apertura de un segundo centro de detención de inmigrantes

"Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida. A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño.

Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California. Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California.

La semana pasada, FDEM publicó un borrador fuertemente redactado del plan de evacuación de emergencia para lo que el documento llamó la ‘Instalación de Detención del Sur de Florida’. Secciones enteras relacionadas con el transporte, la evacuación y los procedimientos de reubicación de los detenidos fueron eliminadas, bajo una ley de Florida que permite a las agencias estatales mantener la confidencialidad de sus planes de emergencia. A pesar de las múltiples solicitudes de registros públicos de The Associated Press, el departamento no ha producido otros planes de evacuación, estudios de impacto ambiental o análisis de la agencia para la instalación.