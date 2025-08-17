Tiroteo en un club de Nueva York deja tres muertos y nueve heridos

Nueva York — Un tiroteo en un club de Brooklyn dejó tres muertos y nueve heridos, marcando un contraste en un año con bajos niveles de violencia armada en la ciudad.

Según los investigadores, hasta cuatro personas abrieron fuego en Taste of the City Lounge, en Crown Heights, tras una disputa. La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, indicó que el tiroteo parece estar relacionado con pandillas.

‘Es un terrible tiroteo que ocurrió en la ciudad de Nueva York’, dijo Jessica Tisch, calificando los asesinatos como un acto de violencia trágico y sin sentido.

Este es el segundo tiroteo masivo en Nueva York en semanas, luego de que el 29 de julio, un hombre hirió a una persona y mató a cuatro en Manhattan. El alcalde Eric Adams enfatizó la importancia de sacar las armas de las calles.

Las víctimas del tiroteo del domingo, con edades entre 19 y 61 años, están siendo atendidas en hospitales. Un joven de 19 años falleció en el lugar, mientras que otros dos hombres, de 35 y 27 años, murieron en el hospital.

Los investigadores encontraron al menos 42 casquillos de balas de calibres 9 mm y .45, además de un arma de fuego en una calle cercana.

Eric Adams informó que se han movilizado equipos de gestión de crisis para apoyar a las familias de las víctimas y prevenir represalias. Hizo un llamado a la colaboración ciudadana para esclarecer el caso.

Jessica Tisch destacó que, a pesar de este incidente, la ciudad ha registrado el número más bajo de incidentes y víctimas por armas de fuego en los primeros siete meses de 2025.