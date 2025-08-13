Billy Joel cerrará su tienda de motocicletas en Nueva York tras diagnóstico de trastorno cerebral

La querida tienda de motocicletas de Billy Joel en Long Island cerrará sus puertas después de casi 15 años de ofrecer a los fanáticos una mirada gratuita a su colección personal de docenas de motocicletas.

El ícono de la música cerrará 20th Century Cycles en Oyster Bay, Nueva York, a finales de septiembre y subastará su colección a finales de este año debido a un trastorno cerebral que le han diagnosticado, según una portavoz, Claire Mercuri.

En mayo, Billy Joel anunció que estaba cancelando los próximos conciertos después de enterarse de que padece hidrocefalia normotensiva, una acumulación de líquido en el cerebro que puede afectar el pensamiento, la concentración, la memoria, el movimiento y más, según la Clínica Cleveland. El cantante, compositor y pianista de 76 años tenía problemas de equilibrio, pero por lo demás se sentía bien, dijo en una entrevista el mes pasado en el podcast Club Random de Bill Maher.

Billy Joel, que creció en la cercana Hicksville, abrió 20th Century Cycles a finales de 2010 como un lugar para mantener y reparar sus motocicletas, restaurar y personalizar las que compraba y exhibir su colección al público de forma gratuita.

“Básicamente, aquí se está promoviendo una estética”, dijo en un video de YouTube de 2013 filmado en la tienda. “Me gusta el estilo antiguo. Me gusta el estilo automotriz de los años 30 a los 60. Quería coleccionar un montón de ese tipo de motos, ponerlas en un solo lugar y dejar que la gente vea cómo era esa época de la moto. Porque está empezando a ser una estética perdida”.

Dijo que también quería atraer tráfico peatonal y negocios al centro de Oyster Bay, una comunidad costera de lujo a unos 40 kilómetros al este del centro de Manhattan, donde parte de la calle que incluye 20th Century Cycles fue renombrada Billy Joel Way en 2023.

Billy Joel lidera rodada en moto en memoria del 9/11 en NY. (Bryan R. Smith)

“He estado viviendo en esta comunidad durante mucho tiempo”, dijo en el video. “De hecho, crecí no muy lejos de aquí. Y me gustaría que la ciudad y el pueblo se interesaran un poco”.

La casa de Billy Joel, cerca de Centre Island, está listada por $29.9 millones, y ha estado viviendo en el sur de Florida, mientras que mantiene una casa en Sag Harbor en Long Island.

La tienda se convirtió en una parada popular para los entusiastas de las motocicletas y los turistas. Era el hogar de la colección de Billy Joel de más de 75 motocicletas, que datan de la década de 1940 e incluyen Harley-Davidsons, Triumphs, Ducatis, Moto Guzzis, Indians y BMWs. Una de las más valiosas, dijo, era una Vincent Rapide de 1952, que se puede vender por decenas de miles de dólares y, a veces, más, según los sitios de subastas.

“Creo que todo el mundo en Oyster Bay estaría de acuerdo en que es una gran pérdida”, dijo Ted Bahr, propietario de una galería de carteles de rock vintage al lado de 20th Century Cycles. “El lugar de Billy es visitado los fines de semana por docenas y docenas de personas, normalmente en motocicletas, pero también personas en coches. La gente se acerca y mira por la ventana todo el tiempo. Quiero decir que es un verdadero destino. Billy Joel es una verdadera superestrella, y es un chico de la ciudad, así que es realmente desafortunado”.

Las motocicletas que estaban en la tienda ya han sido retiradas. Pero ha estado abierto los fines de semana recientes vendiendo piezas de motocicletas nuevas, usadas y antiguas que todavía estaban en stock allí.

El entusiasmo de Billy Joel por las motocicletas se remonta a décadas atrás. En 1982, conducía una motocicleta en Long Island cuando fue golpeado por un automóvil que se saltó un semáforo en rojo, hiriéndose el pulgar izquierdo y dislocándose la muñeca derecha. Pasó alrededor de un mes en el hospital. También ha montado en motocicleta en varios beneficios para los socorristas del 11 de septiembre, el cáncer de mama y otras causas a lo largo de los años.