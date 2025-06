Nueva York — Un tribunal federal de apelaciones no reconsiderará su fallo que mantiene una sentencia civil de $5 millones contra el expresidente Donald Trump en una demanda civil que alega que abusó sexualmente de una escritora en una tienda departamental de Manhattan a mediados de la década de 1990.

En una opinión el viernes, cuatro jueces que votaron para rechazar la nueva audiencia escribieron: ‘Simplemente volver a litigar un caso no es un uso apropiado’ del proceso.

‘En esas raras instancias en las que un caso justifica nuestra consideración colectiva, es casi siempre porque involucra una cuestión de excepcional importancia’, o un conflicto entre el precedente y la opinión del panel de apelaciones, escribieron los jueces Myrna Pérez, Eunice C. Lee, Beth Robinson y Sarah A.L. Merriam.

‘Aunque el presidente Trump continúa intentando cada maniobra posible para impugnar las conclusiones de dos jurados separados, esos esfuerzos han fracasado. Sigue siendo responsable de agresión sexual y difamación’, dijo Kaplan, que no está relacionada con el juez.

The Associated Press no identifica a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que se presenten públicamente, como lo ha hecho Carroll.