13 de agosto de 2025
89°bruma
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tribunal de Apelaciones permite a la Casa Blanca suspender o finalizar miles de millones en ayuda exterior

Dos de los tres jueces determinaron que la impugnación no cumplía con los requisitos para una eliminación

13 de agosto de 2025 - 3:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En enero, en el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca, el presidente republicano Donald Trump emitió una orden ejecutiva que ordenaba al Departamento de Estado y a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional congelar el gasto en ayuda exterior. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un panel dividido de jueces de la Corte de Apelaciones dictaminó el miércoles que la administración de Donald Trump puede suspender o cancelar miles de millones de dólares de fondos asignados por el Congreso para ayuda exterior.

Dos de los tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia concluyeron que los beneficiarios de la subvención que impugnan la congelación no cumplieron con los requisitos para una orden judicial preliminar que restableciera el flujo de dinero.

En enero, en el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca, el presidente republicano Donald Trump emitió una orden ejecutiva que ordenaba al Departamento de Estado y a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional congelar el gasto en ayuda exterior.

Después de que grupos de beneficiarios de subvenciones demandaron para impugnar esa orden, el juez de distrito de Estados Unidos, Amir Ali, ordenó a la administración que liberara el monto total de la asistencia exterior que el Congreso había asignado para el año presupuestario 2024.

La mayoría del Tribunal de Apelaciones revocó parcialmente la orden de Ali.

Los jueces Karen LeCraft Henderson y Gregory Katsas concluyeron que los demandantes no tenían una base legal válida para que el tribunal escuchara sus reclamos. El fallo no se basó en los méritos de si el gobierno infringió inconstitucionalmente los poderes de gasto del Congreso.

“Las partes también discuten el alcance del recurso del tribunal de distrito, pero no necesitamos resolverlo... porque los beneficiarios no han cumplido con los requisitos para una orden judicial preliminar en ningún caso”, escribió Henderson.

La jueza Florence Pan, quien disintió, dijo que la Corte Suprema ha sostenido “en términos inequívocos” que el presidente no tiene la autoridad para desobedecer las leyes por razones políticas.

“Sin embargo, eso es lo que la mayoría permite hoy”, escribió Pan. “Por lo tanto, la opinión mayoritaria malinterpreta el reclamo de separación de poderes presentado por los beneficiarios, aplica indebidamente el precedente y permite a los funcionarios del Poder Ejecutivo evadir la revisión judicial de acciones constitucionalmente inadmisibles”.

El dinero en cuestión incluye casi $4,000 millones para que USAID los gaste en programas de salud global y más de $6,000 millones para programas de VIH y SIDA. Trump ha retratado la ayuda exterior como un gasto derrochador que no se alinea con sus objetivos de política exterior.

Henderson fue nominada a la corte por el presidente republicano George H.W. Bush. Katsas fue nominado por Trump. Pan fue nominada por el presidente demócrata Joe Biden.

