En una notable decisión del Tribunal Supremo de 1898, Estados Unidos vs. Wong Kim Ark , el tribunal sostuvo que los únicos niños que no recibían automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer en suelo estadounidense eran los hijos de diplomáticos, que tienen lealtad a otro gobierno; los enemigos presentes en Estados Unidos durante una ocupación hostil; los nacidos en barcos extranjeros; y los nacidos en barcos extranjeros o hijos de miembros de tribus nativas americanas soberanas.

El gobierno de Trump ha afirmado que los hijos los hijos de personas no ciudadanas no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos, frase que aparece en la enmienda, y por lo tanto no tendrían derecho a la ciudadanía.