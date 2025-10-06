Opinión
6 de octubre de 2025
87°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tribunal Supremo rechaza apelación de Ghislaine Maxwell

La exnovia de Jeffrey Epstein cumple una condena de 20 años de prisión por su papel en el caso de abuso sexual

6 de octubre de 2025 - 10:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maxwell acusada en caso Epstein. Llamar al FBI si eres víctima. (John Minchillo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington — El Tribunal Supremo rechazó el lunes una apelación de Ghislaine Maxwell, la exnovia de Jeffrey Epstein, que se encuentra encarcelada.

RELACIONADAS

En el primer día de su nuevo mandato, los magistrados se negaron a examinar un caso que habría atraído una renovada atención a la sórdida saga de abusos sexuales después de que la administración del expresidente Donald Trump tratara de frenar las críticas por su negativa a hacer públicos más archivos de la investigación del caso Epstein.

Los abogados de Maxwell, una socialité británica, argumentaron que nunca debió haber sido juzgada ni condenada por su papel de atraer a adolescentes para que fueran abusadas sexualmente por Epstein, un financiero de Nueva York. Está cumpliendo una condena de 20 años de prisión, aunque fue trasladada de una prisión federal de baja seguridad en Florida a un campamento penitenciario de mínima seguridad en Texas después de ser entrevistada en julio por el Fiscal General Adjunto Todd Blanche.

Como es costumbre, los magistrados no explicaron por qué rechazaron la apelación.

La administración republicana de Donald Trump había instado al alto tribunal a mantenerse al margen del caso.

Los abogados de Maxwell sostuvieron que un acuerdo de no procesamiento alcanzado en 2007 por los fiscales federales en Miami y los abogados de Epstein también protegía a sus “potenciales co-conspiradores” de los cargos federales en cualquier parte del país.

Maxwell fue procesada en Manhattan, y el tribunal federal de apelaciones allí dictaminó que el procesamiento era apropiado. Un jurado la declaró culpable de tráfico sexual de una adolescente, entre otros cargos.

El juicio de Maxwell incluyó relatos de la explotación sexual de niñas de hasta 14 años contados por cuatro mujeres que describieron haber sido abusadas cuando eran adolescentes en los años 90 y principios de los 2000 en las casas de Epstein.

Ni los abogados de Maxwell ni la Oficina Federal de Prisiones han explicado la razón de su traslado, pero uno de sus abogados, David Oscar Markus, ha dicho que es “inocente y nunca debió haber sido juzgada, y mucho menos condenada”. Markus también fue el abogado principal en su caso ante el Tribunal Supremo.

Maxwell fue entrevistada por Blanche en un tribunal de Florida. Se le concedió inmunidad limitada, lo que le permitió hablar libremente sin temor a ser procesada por nada de lo que dijera, excepto en caso de declaración falsa. Ella negó repetidamente haber presenciado interacciones sexualmente inapropiadas que involucraran a Donald Trump, según los registros publicados en agosto con la intención de distanciar al presidente del desprestigiado financiero.

Epstein fue arrestado en 2019 por cargos de tráfico sexual y fue acusado de abusar sexualmente de docenas de adolescentes. Un mes después, fue encontrado muerto en una celda de la cárcel de Nueva York en lo que los investigadores describieron como un suicidio.

El caso Epstein había consumido a la administración de Donald Trump tras un anuncio del FBI y el Departamento de Justicia en julio de que Epstein se había suicidado a pesar de las teorías de conspiración en sentido contrario, que una “lista de clientes” que la Fiscal General Pam Bondi había insinuado que estaba sobre su escritorio en realidad no existía, y que no había documentos adicionales de la investigación de alto perfil que fueran adecuados para ser publicados.

El anuncio produjo indignación entre los teóricos de la conspiración y los partidarios de Donald Trump que esperaban ver pruebas de un encubrimiento gubernamental. Esa expectativa fue impulsada en parte por los comentarios de funcionarios, incluyendo el Director del FBI Kash Patel y el Subdirector Dan Bongino, quienes en podcasts antes de tomar sus posiciones actuales habían promovido repetidamente la idea de que detalles perjudiciales sobre personas prominentes estaban siendo retenidos.

Patel, por ejemplo, dijo en al menos una entrevista de podcast antes de convertirse en director del FBI que el “libro negro” de Epstein estaba bajo el “control directo del director del FBI”.

Pero el Departamento de Justicia dijo que su revisión de la evidencia en posesión del gobierno determinó que ninguna “divulgación adicional sería apropiada o justificada”. El departamento señaló que gran parte del material fue puesto bajo sello por un tribunal para proteger a las víctimas y “sólo una fracción” de él “habría sido transmitida públicamente si Epstein hubiera ido a juicio”.

Enfrentado a la furia de su base, Donald Trump trató de pasar rápidamente la página, cerrando el interrogatorio de Bondi sobre Epstein en una reunión del Gabinete de la Casa Blanca y ridiculizando como “débiles” a los partidarios que, según dijo, estaban cayendo en el “Engaño de Jeffrey Epstein”.

