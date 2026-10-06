Trump firma decreto para extender la exención fiscal al gasóleo con colorante rojo

El presidente Donald Trump llevó el lunes a Nebraska su campaña republicana para salvar las elecciones de mitad de legislatura, donde firmó un decreto para flexibilizar las restricciones al uso libre de impuestos del gasóleo teñido de rojo, una decisión que, según afirmó, supondrá un ahorro de “millones” para los agricultores y reducirá el coste de todos los productos a solo cuatro semanas de las elecciones.

“Pete y Jim, esto debería asegurar sin lugar a dudas vuestra elección, os lo garantizo”, dijo Trump, dirigiéndose al gobernador republicano Pete Ricketts, que se presenta contra un candidato independiente respaldado por los demócratas a nivel nacional, y al gobernador Jim Pillen, que aspira a un segundo mandato.

Los precios del gasóleo se han disparado tras la guerra de Irán, lo que ha inquietado a los votantes y ha ejercido presión sobre los republicanos. El gasóleo destinado a usos fuera de carretera, como la agricultura, está exento de los impuestos especiales federales y estatales, y se le añade un colorante para facilitar su identificación por parte de las fuerzas del orden, según explicó la Casa Blanca en una nota informativa. La supresión temporal de los límites reduciría la presión sobre los costes de las empresas que dependen del gasóleo.

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“El camionero medio ahorrará más de 100 dólares cada vez que reponga combustible”, afirmó Trump al firmar el decreto ejecutivo en el escenario ante una multitud en Grand Island (Nebraska), situada en la zona centro-sur del estado, de carácter firmemente conservador. “Los agricultores también ahorrarán millones y millones de dólares, y esta orden reducirá además el coste de todos los productos y hará que los precios de los alimentos bajen de forma muy sustancial”.

El viaje de Trump forma parte de lo que el presidente republicano describe como una gira relámpago de mítines de 32 días previa al 3 de noviembre, que hasta ahora le ha llevado a territorios de mayoría republicana, como Oklahoma y Alabama.

El miércoles realizará su segunda visita a Texas en dos semanas, con un mitin en San Antonio.

Ricketts, exgobernador del estado, fue nombrado y posteriormente elegido para ocupar el escaño del senador Ben Sasse cuando este dejó el cargo para dirigir la Universidad de Florida en 2023. Ahora, Ricketts se presenta a su primer mandato completo de seis años frente al independiente Dan Osborn, una contienda que, en un principio, no se esperaba que fuera reñida, pero que ahora está en el punto de mira de los partidos nacionales.

Los republicanos se enfrentan a dificultades ante el descontento de los votantes

Los votantes de todo el país están frustrados con la gestión económica de Trump, sobre todo por los precios persistentemente elevados del combustible y los alimentos. Se trata de un tema fundamental para los votantes de las zonas rurales, que han respaldado al presidente y a su partido en las últimas elecciones.

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El plan del Gobierno de permitir un aumento de las importaciones de carne de res de res extranjera ha causado un gran revuelo, sobre todo en el estado de Nebraska, de gran tradición agrícola. Trump quiere reducir los precios de la carne de vacuno para los consumidores, pero los ganaderos se han rebelado contra la propuesta de importación, alegando que les haría perder cuota de mercado.

“El plan de importar carne de res extranjera de baja calidad no está ayudando a los ganaderos de Nebraska”, declaró Ricketts a la AP. “Aconsejaría a la Casa Blanca que cambiara esa política y buscara medidas a más largo plazo que nos ayuden a aumentar el tamaño del rebaño y, en última instancia, a reducir el precio de la carne de vacuno para los consumidores”.

En Grand Island, los asistentes al mitin afirmaron que confiaban en que Trump resolvería el problema del elevado coste de la vida.

“Creo que si conseguimos reponer nuestras reservas y resolvemos esta situación en Irán, los precios de la gasolina bajarán. La economía, en lo que respecta a los alimentos y cosas por el estilo, también mejorará. Se estabilizará. Tengo fe en él. Más fe en él de la que jamás he tenido en ningún otro presidente”, afirmó Marlene Abel, de Garfield (Kansas), que acudió al mitin con su hermana.

David Kuncl, que creció en una granja, también pidió paciencia y se mostró convencido de que las cosas mejorarían a largo plazo. Sin embargo, este vecino de Lincoln (Nebraska) insistió en que Trump no tenía la culpa y señaló, en cambio, lo que, en su opinión, es “un golpe de Estado, una conspiración para intentar perjudicar a Trump” y a los republicanos en las elecciones de mitad de legislatura.

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“Nos está afectando. Los precios de la gasolina. Los precios del gasóleo. Los precios de la carne de res”, dijo. “No sé por qué están tan altos. Pero no es que Trump tenga nada que ver con eso. Hará lo que pueda. Pero, claro, no puede agitar una varita mágica y hacer que bajen”.

Existen planes provisionales para que Trump viaje a otros estados clave para las elecciones, entre ellos Míchigan, Carolina del Norte, Georgia, Ohio, Kansas, Montana, Pensilvania, Alaska, Nevada y Arizona, antes del día de las elecciones de noviembre. Así lo ha afirmado una persona familiarizada con los planes, que ha hablado bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hacer declaraciones públicas y ha advertido de que los planes podrían sufrir cambios.

Hay algunas contiendas por el Senado en las que los independientes son los candidatos de la oposición

En la Cámara de Representantes, la zona de Grand Island está representada por el diputado republicano Adrian Smith, cuya contienda no se prevé que sea reñida. Sin embargo, Nebraska cuenta con una contienda reñida para la Cámara de Representantes más al este, en Omaha, considerada el «punto azul» del estado, ya que el voto electoral de la zona en las elecciones presidenciales suele recaer en los demócratas.

Osborn, un antiguo líder sindical, se presentó como candidato contra la senadora republicana Deb Fischer en 2024 y perdió por 7 puntos porcentuales. Aunque cuenta con el apoyo de los demócratas a nivel nacional, se ha negado a revelar con qué partido se alinearía en caso de resultar elegido en noviembre.

Otros senadores independientes, entre ellos Angus King, de Maine, en el extremo moderado, y Bernie Sanders, de Vermont, en la izquierda, se unen al grupo parlamentario de los demócratas por motivos organizativos y para la asignación de puestos en las comisiones.

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Dado que el Partido Demócrata sigue siendo muy impopular en los estados conservadores, Osborn no es el único candidato independiente declarado que se presenta este año al Senado contra los republicanos. En Dakota del Sur, Brian Bengs, veterano de la Armada y la Fuerza Aérea, está haciendo campaña como independiente contra el senador republicano Mike Rounds. Bengs se presentó como demócrata al Senado hace cuatro años y fue derrotado por un amplio margen por el actual líder de la mayoría del Senado, John Thune.

En Idaho se da una dinámica similar, donde el candidato independiente Todd Achilles se enfrenta al senador republicano Jim Risch.

Los votantes demócratas de Nebraska eligieron a Cindy Burbank como candidata de su partido a principios de este año, pero Burbank centró su campaña específicamente en garantizar que no se restaran votos a Osborn en las elecciones generales de noviembre, y desde entonces se ha retirado oficialmente de la contienda.

Osborn ha estado recorriendo Nebraska para celebrar reuniones en los 93 condados, y ha criticado en repetidas ocasiones a Ricketts por no organizar asambleas públicas para reunirse con los votantes.

Ricketts, cuya familia fundó TD Ameritrade y es propietaria de los Chicago Cubs de la Major League Baseball, ocupó el cargo de gobernador entre 2015 y 2023.

Vance hace campaña en Alaska

Mientras Trump viajaba a Nebraska, el vicepresidente JD Vance se dirigía a Fairbanks —acompañado de su esposa y sus dos hijos menores— para participar en un mitin con los candidatos republicanos de la zona, entre ellos el senador Dan Sullivan, que se encuentra en plena contienda con la demócrata Mary Peltola, una de las pocas que se prevé que determinen el control de la Cámara en las elecciones de noviembre.

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El senador, que ha ocupado el cargo durante dos mandatos, se encontraba en el Despacho Oval la semana pasada cuando Trump anunció que Corea del Sur tenía previsto invertir unos 54 000 millones de dólares en un proyecto de gas natural en Alaska; sin embargo, los responsables surcoreanos se mostraron más cautelosos y afirmaron que necesitaban evaluar la viabilidad comercial del proyecto antes de comprometerse con la inversión.

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