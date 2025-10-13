Un candidato desapareció hace meses tras nadar en el océano. ¿Aún puede ganar?

Long Beach — Un candidato político en los suburbios de la ciudad de Nueva York fue a nadar de noche en el Océano Atlántico la primavera pasada y nunca regresó.

El teléfono, las llaves y la ropa de Petros Krommidas fueron encontrados en las arenas de Long Beach, en Long Island. El ex remero de la Ivy League, de 29 años, que estaba entrenando para un triatlón, había estacionado su auto justo al lado del pintoresco paseo marítimo de madera.

A medida que pasaban los meses, los demócratas locales intentaron presentar un reemplazo para postularse para el escaño en la Legislatura del Condado de Nassau.

Pero dos votantes republicanos los llevaron a los tribunales y ganaron: un juez estatal ordenó recientemente que el nombre de Krommidas permanezca en la boleta de noviembre, dictaminando que todavía se le considera desaparecido y no oficialmente fallecido.

Ahora, a medida que se acerca el día de las elecciones, los votantes en Long Beach y otras comunidades de South Shore tienen una opción curiosa: reelegir al titular republicano o al demócrata que aparentemente desapareció en el mar.

James Hodge está entre aquellos que piden a los residentes que voten por Krommidas independientemente, con la esperanza de desencadenar una elección especial en la que los demócratas puedan presentar a otro candidato para competir contra el legislador del condado Patrick Mullaney.

El residente de Long Beach trabajó con Krommidas en la Junta Electoral del Condado de Nassau y había sido elegido por los demócratas para postularse en su lugar.

“Necesitamos apoyar y honrar su nombre y memoria”, dijo Hodge a The Associated Press. “Démosle esa victoria. Es lo correcto”.

Los votantes republicanos argumentaron en su demanda que los demócratas no podían afirmar que Krommidas estaba muerto porque las autoridades aún lo consideraban una persona desaparecida. Según la ley, alguien debe estar desaparecido durante al menos tres años para ser declarado legalmente muerto, argumentaron.

El juez Gary Knobel estuvo de acuerdo, escribiendo en su fallo del 29 de septiembre que “el estatus de ‘persona desaparecida’ no califica como una vacante que puede ser llenada”.

El juez, en su fallo, notó una situación similar décadas antes en Alaska.

El representante de Estados Unidos, Nicholas Begich Sr., desapareció en un accidente aéreo semanas antes de la votación de 1972, pero aún así ganó la reelección. El demócrata de Alaska fue declarado muerto eventualmente, y su oponente republicano reclamó el escaño en una elección especial.

Más recientemente, Dennis Hof, dueño del burdel de Nevada que apareció en la serie documental “Cathouse” de HBO, murió semanas antes de la elección de 2018, pero aún así capturó un escaño en la Legislatura estatal. En 2022, el representante estatal de Pennsylvania, Anthony DeLuca, ganó la reelección después de morir de linfoma el mes anterior.

Hodge y otros demócratas argumentan que los republicanos solo demandaron para asegurarse la victoria mientras buscan reforzar su mayoría en la legislatura del condado. Dicen que la demanda solo ha prolongado la angustia para la familia de Krommidas.

“Entiendo la política, pero hay un momento para detenerse y ser un ser humano”, dijo Ellen Lederer-DeFrancesco, quien conoció a Krommidas a través del Partido Demócrata local. “Petros es el hijo, hermano, amigo de alguien”.

El presidente del Comité Republicano del Condado de Nassau, Joseph Cairo Jr., en un comunicado, prometió que el partido y sus candidatos “mostrarán el más alto nivel de sensibilidad durante estos tiempos difíciles para la familia Krommidas”.

La familia de Krommidas declinó hacer comentarios cuando fue contactada por teléfono, pero su madre y su hermana recurrieron recientemente a Facebook para compartir una publicación pidiendo a los residentes que “honren y voten” por él.

“Mi Peter se preocupaba profundamente por la gente y su comunidad y continúa inspirando amabilidad y unidad en nuestra comunidad”, escribió su madre, Maria, en su publicación.

Eleni-Lemonia Krommidas, su hermana, lo describió en su propia publicación como un estadounidense de primera generación que amaba a su país y “creía en la igualdad, la educación y el poder de la unidad”.

En los días posteriores a su desaparición, familiares y amigos se unieron a los socorristas para rastrear la amplia franja de arena de más de 4.8 kilómetros de largo de Long Beach, que se encuentra justo al este del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.

Algunos de los volantes de personas desaparecidas que colocaron con imágenes del rostro juvenil y sonriente de Krommidas están desgarrados y descoloridos, pero aún son visibles en los postes telefónicos alrededor de Long Beach.

Mientras tanto, los carteles de campaña de Mullaney, su oponente, se exhiben prominentemente en las vallas a lo largo de las principales vías y en los céspedes residenciales ordenados. El republicano no respondió a los correos electrónicos en busca de comentarios.

A lo largo del paseo marítimo de Long Beach la semana pasada, la residente de mucho tiempo Maude Carione estaba atónita ante la elección que enfrentan los votantes en noviembre.

“Es una locura dejar su nombre en la boleta. Confundirás a la gente”, dijo la mujer de 72 años, que apoya al presidente republicano Donald Trump pero no tenía planes de votar en las próximas elecciones, que presenta principalmente carreras locales. “En justicia, tienes que dar a otro candidato la oportunidad para los demócratas. Tienes que hacerlo”.

Para la residente Regina Pecorella, la decisión, aunque sombría, fue clara.