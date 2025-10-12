Opinión
Reto viral en el Metro de Nueva York ya ha cobrado tres vidas en 2025

Se han realizado 128 arrestos por la actividad peligrosa

12 de octubre de 2025 - 3:40 PM

Datos del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, retomados por Telemundo, indican que, tan solo en lo que va de 2025 se han realizado 128 arrestos por surfear en el techo de los vagones y ha habido tres fallecidos (Frank Franklin II)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Los retos virales en redes sociales son una preocupación creciente alrededor del mundo. En Nueva York las autoridades están llamando la atención sobre el llamado “Subway Surfing”, es decir, jóvenes que suben a techos de los trenes del Metro, práctica que ya ha dejado múltiples heridos y muertos.

Datos del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, retomados por Telemundo, indican que, tan solo en lo que va de 2025 se han realizado 128 arrestos por surfear en el techo de los vagones y ha habido tres fallecidos, mientras que se registraron seis muertes en 2024 y cinco en 2023.

Se trata de una práctica peligrosa debido a que las personas corren el riesgo de caer de lo alto de los trenes que corren a toda velocidad, quedar aplastadas entre el vagón y las paredes del túnel o electrocutarse con las vías de alto voltaje, alertó ABC.

Las autoridades han intentado abordar el problema con campañas de concientización. También han desplegado drones para capturar a quienes realicen esta peligrosa práctica y arrestarlos. Además, pidieron a empresas de redes sociales que eliminaran los videos en donde se veía a jóvenes haciendo el reto de Subway Surfing; en 2025 ya han sido borradas más de 1,800 publicaciones.

Las últimas víctimas del Subway Surfing en el Metro de Nueva York

Dos adolescentes fueron encontradas muertas en la parte superior de un tren que llegaba a la estación del Metro en Brooklyn luego de que estuvieron practicando Subway Surfing, de acuerdo con las autoridades.

Según los reportes policiales, a los que tuvieron acceso medios como The New York Post, fueron dos jóvenes de 12 y 13 años las víctimas mortales que fueron encontradas alrededor de las 3:10 a.m. del pasado sábado 4 de octubre.

ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
