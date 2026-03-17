Un juez impide a Estados Unidos reducir las recomendaciones sobre vacunas
El juez también indicó que la reconstitución del panel asesor sobre vacunas probablemente violó la ley federal
17 de marzo de 2026 - 10:06 PM
17 de marzo de 2026 - 10:06 PM
Un juez federal de Boston ha bloqueado temporalmente la posibilidad de que las autoridades sanitarias federales reduzcan el número de vacunas recomendadas para todos los niños, y afirma que el Secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., probablemente violó los procedimientos federales al renovar un comité asesor clave sobre vacunas.
La decisión del lunes paraliza una orden de Kennedy -anunciada en enero- de poner fin a las amplias recomendaciones de vacunar a todos los niños contra la gripe, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B, algunas formas de meningitis y el VSR.
Importantes grupos médicos expresaron su alarma ante los cambios. La Academia Americana de Pediatría y otros grupos modificaron una demanda presentada en julio, pidiendo al juez que impidiera al gobierno reducir el calendario nacional de vacunación infantil.
El juez también dice que la reconstitución por Kennedy del panel asesor sobre vacunas probablemente violó la ley federal. Ordenó que se suspendieran los nombramientos y todas las decisiones tomadas por el comité reformado.
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