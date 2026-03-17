Un juez impide a Estados Unidos reducir las recomendaciones sobre vacunas

Un juez federal de Boston ha bloqueado temporalmente la posibilidad de que las autoridades sanitarias federales reduzcan el número de vacunas recomendadas para todos los niños, y afirma que el Secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., probablemente violó los procedimientos federales al renovar un comité asesor clave sobre vacunas.

La decisión del lunes paraliza una orden de Kennedy -anunciada en enero- de poner fin a las amplias recomendaciones de vacunar a todos los niños contra la gripe, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B, algunas formas de meningitis y el VSR.

Importantes grupos médicos expresaron su alarma ante los cambios. La Academia Americana de Pediatría y otros grupos modificaron una demanda presentada en julio, pidiendo al juez que impidiera al gobierno reducir el calendario nacional de vacunación infantil.