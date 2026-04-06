Una inmigrante de 3 años sufrió presuntos abusos sexuales durante meses bajo custodia federal, según su familia

Durante cinco meses, el joven padre esperó la liberación de su hija de 3 años de custodia federal después de que ella cruzó la frontera entre Estados Unidos y México con su madre, con la esperanza a través de los retrasos para su reunión segura.

Sólo cuando recurrió a los tribunales como último recurso se enteró de que la niña había sufrido presuntos abusos sexuales en el hogar de acogida donde había sido internada después de que los funcionarios de inmigración la separaran de su madre.

“Estuvo tanto tiempo ahí dentro”, dijo su padre, residente legal permanente en Estados Unidos. “Sólo pienso que si se hubieran movido más rápido, nada de eso habría pasado”. Habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para evitar identificar a su hija como víctima de abusos sexuales.

La administración del presidente Donald Trump comenzó a apuntar a los niños inmigrantes detenidos, como la hija del hombre, el año pasado cuando implementó nuevas reglas y procedimientos, que fueron seguidos inmediatamente por un salto dramático en los tiempos de detención. El gobierno federal intensificó los esfuerzos para ampliar indefinidamente la detención de familias al presentar una moción para poner fin a una política fundamental que garantiza la protección de los niños inmigrantes bajo custodia federal.

PUBLICIDAD

Meses después de que la niña fuera puesta en acogida, los intentos de su padre por reunirse con ella se estancaron porque el gobierno le dijo que no podía concertar una cita para tomarle las huellas dactilares.

Durante ese tiempo, según los documentos judiciales, la niña dijo haber sufrido abusos sexuales por parte de un niño mayor que se alojaba con ella en una casa de acogida en Harlingen, Texas. Un cuidador se dio cuenta de que la ropa interior de la niña estaba al revés, según la demanda. La niña contó entonces al cuidador que habían abusado de ella varias veces y que le había provocado hemorragias. Los funcionarios de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados dijeron al padre que había habido un “accidente” y que examinarían a su hija, según declaró a la AP en una entrevista.

“Les pregunté: ‘¿Qué ha pasado? Quiero saberlo. Soy su padre. Quiero saber qué está pasando’, y sólo me dijeron que no podían darme más información, que se estaba investigando”, dijo el padre.

La niña fue sometida a un examen forense y a una entrevista. Aunque al padre no se le comunicó el resultado, la niña mayor acusada de los abusos fue retirada de ese programa de acogida, según la demanda.

Las acusaciones de abuso fueron denunciadas a la policía local, dijo Lauren Fisher Flores, la abogada que representa a la niña.

“Que abusen de tu hijo mientras está al cuidado del gobierno, que no entiendas lo que ha pasado o cómo protegerlo, que ni siquiera te cuenten el abuso, es inimaginable”, dijo Fisher Flores. “Los niños merecen seguridad y deben estar con sus padres”.

PUBLICIDAD

El ORR y su agencia matriz, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, fueron nombrados en la demanda del niño, pero no respondieron a los correos electrónicos en busca de comentarios.

La administración Trump cambia las políticas de liberación

La niña y su madre cruzaron ilegalmente la frontera cerca de El Paso el 16 de septiembre del año pasado. Cuando su madre fue acusada de hacer declaraciones falsas y fueron separadas, la niña fue enviada a la custodia de la ORR, que se ocupa de los niños inmigrantes en centros de acogida o en familias de acogida.

Los niños bajo el cuidado de ORR son entregados a padres o patrocinadores que se someten a un riguroso proceso que se ha vuelto más extenso bajo la administración Trump.

Se impusieron normas más estrictas sobre la documentación exigida a los patrocinadores, los agentes fronterizos empezaron a presionar a los menores no acompañados para que se autodeportaran antes de trasladarlos a centros de acogida y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas empezó a detener a algunos patrocinadores en pleno proceso de liberación.

Los defensores de los derechos humanos interpusieron demandas contra estos cambios, anticipando que darían lugar a detenciones prolongadas.

El tiempo medio de custodia de los niños atendidos por la ORR pasó de 37 días cuando Trump asumió el cargo en enero de 2025 a casi 200 días este mes de febrero. El número total de niños bajo custodia de la ORR se redujo aproximadamente a la mitad durante el mismo periodo de tiempo.

Los abogados recurren ahora a los recursos de hábeas corpus, que funcionan como demandas de urgencia, para acelerar la entrega de los menores a sus padres y patrocinadores.

PUBLICIDAD

Fisher Flores, director legal del proyecto ProBar de la American Bar Association, dijo que este año la organización ha trabajado en ocho peticiones de habeas corpus que representan a niños que han estado bajo custodia federal durante un promedio de 225 días. No habían presentado este tipo de peticiones para niños antes del inicio de esta administración Trump.

Fisher Flores dijo que la intervención legal contribuyó a que el gobierno federal respondiera a la solicitud de apadrinamiento del padre.

Los supuestos malos tratos no fueron comunicados de inmediato al padre

Tras el retraso de meses, los abogados enviaron una carta al gobierno en febrero y le pidieron que permitiera que el padre recibiera citas para una comprobación de antecedentes de huellas dactilares, una visita domiciliaria y una prueba de ADN. Entonces, la ORR volvió a estancarse, sin ofrecer plazos sobre su esperada liberación.

Los abogados presentaron la petición de hábeas corpus ante un tribunal federal y, dos días después, la ORR entregó la niña a su padre.

Fue mientras los abogados preparaban la demanda cuando el padre se dio cuenta de que el “accidente” del que le habían hablado los funcionarios eran presuntos abusos sexuales.

“Cada vez más, tenemos que recurrir a los tribunales federales para impugnar estas perjudiciales violaciones legales y exigir que se libere a los niños”, dijo Fisher Flores.

La política de toma de huellas dactilares fue impugnada durante la primera administración Trump por defensores legales, incluido el National Center for Youth Law. Otras demandas a nivel nacional se oponen a cambios más recientes que afectan a la custodia y el cuidado de los niños inmigrantes.

PUBLICIDAD

“Esto representa otra versión más de la separación familiar”, dijo Neha Desai, directora gerente de Derechos Humanos y Dignidad de los Niños del Centro Nacional de Derecho Juvenil, sobre el caso de la niña de 3 años.

“Un Congreso bipartidista diseñó protecciones en torno al sencillo principio de que los niños deben ser entregados a sus familias de forma rápida y segura. Esta administración ha incumplido sistemáticamente su obligación legal de entregar a los niños a sus familias, poniendo en grave peligro la salud y el bienestar de los niños”, añadió Desai.

Cuando el padre se reunió por fin con su hija, lloró. Su hija también se alegró de verle.

Pero tras sus cinco meses de detención, empezó a notar cambios: Tenía pesadillas y se alteraba con facilidad. “Nunca había sido así”, dice su padre.