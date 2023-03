Nashville - Una mujer de 28 años, residente en Nashville y armada con dos fusiles de asalto y una pistola mató a tres niños y tres adultos el lunes en una escuela cristiana privada en esa ciudad, informaron las autoridades. La agresora también falleció después de confrontarse con la Policía.

Originalmente, The Associated Press había reportado que la agresora era una adolescente, no obstante, en una publicación reciente a través de la cuenta oficial de la Policía de Nashville se reveló que fue una mujer.

The Covenant School es una primaria presbiteriana con unos 200 estudiantes de preescolar a sexto año. Las víctimas fueron declaradas muertas al llegar al hospital infantil Monroe Carell Jr.

De momento, se desconoce si alguien más resultó herido en el ataque. Otros estudiantes caminaron a un lugar seguro, tomados de las manos mientras iban de la escuela rodeada por patrullas a una iglesia cercana para reunirse con sus padres.

PUBLICIDAD

La agresora murió después de ser enfrentada por la Policía, tuiteó la Policía Metro Nashville. De momento, se desconoce si la persona se suicidó o fue baleada por la Policía.

El Departamento de Bomberos dijo que acudió al lugar después de recibir una denuncia de un “tirador activo”, pero no dio detalles. De momento, no había disponibles detalles adicionales sobre el tiroteo.

La reportera Hannah McDonald de la televisora WTVF TV informó que su suegra trabaja en la recepción de The Covenant School. La mujer salió para tomar un descanso la mañana del lunes e iba de regreso cuando escuchó balazos, dijo McDonald durante una transmisión en vivo. La reportera agregó que no había podido hablar con su suegra, pero su esposo sí.

The Covenant School fue fundada en 2001 como un ministerio de la Iglesia Presbiteriana Covenant, según su sitio web. La escuela está ubicada en el acaudalado vecindario Green Hill, al sur del centro de Nashville, cerca de las principales universidades de la ciudad y en donde se ubica el popular Bluebird Cafe, un lugar preferido por músicos y compositores.

La escuela primaria tiene 33 maestros, según el sitio web, que tiene publicado el lema: “Pastoreando corazones, empoderando mentes, celebrando la infancia”.