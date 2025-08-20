Vecindarios de Washington D. C. resienten la llegada de la Guardia Nacional

La avenida principal del vecindario de Columbia Heights, en Washington D. C., suele estar repleta de personas que venden pupusas, frutas frescas, souvenirs y ropa. El martes, sin embargo, había una sensación distinta, con muchos menos puestos de lo habitual.

“Todo se ha detenido en la última semana”, dijo Yassin Yahyaoui, quien vende joyería y figuras de vidrio. La mayoría de sus clientes y vendedores, comentó, “simplemente han desaparecido”, en especial si hablan español.

La calle, inusualmente tranquila, es uno de muchos ejemplos que dejan al descubierto cómo la decisión del presidente Donald Trump de inundar la capital del país con agentes federales y de inmigración se ha resentido en la ciudad. Aunque los despliegues en las zonas del centro y alrededor del complejo de monumentos National Mall han recibido la mayor atención, la vida en vecindarios históricamente diversos como Columbia Heights también ha ido cambiando.

La Casa Blanca ha atribuido cientos de arrestos en la ciudad a la represión federal que ordenó Trump, mientras que funcionarios locales han criticado la intervención en los asuntos de locales.

La confrontación se intensificó el martes cuando el principal fiscal federal en D. C. inició una investigación sobre si los funcionarios policiales han falsificado datos sobre la tasa de delitos, según una persona al tanto de la situación que no estaba autorizada a comentar públicamente. La pesquisa podría usarse para respaldar las afirmaciones de Trump de que la ciudad sufre de una “emergencia delictiva” a pesar de las estadísticas que muestran una mejoría. La oficina del alcalde y el departamento de policía se negaron a comentar al respecto.