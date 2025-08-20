Opinión
20 de agosto de 2025
82°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Vecindarios de Washington D. C. resienten la llegada de la Guardia Nacional

Funcionarios locales han criticado la intervención de Donald Trump en los asuntos de locales de la ciudad

20 de agosto de 2025 - 8:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Casa Blanca ha atribuido cientos de arrestos en la ciudad a la represión federal que ordenó Trump, mientras que funcionarios locales han criticado la intervención en los asuntos de locales. (J. Scott Applewhite)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La avenida principal del vecindario de Columbia Heights, en Washington D. C., suele estar repleta de personas que venden pupusas, frutas frescas, souvenirs y ropa. El martes, sin embargo, había una sensación distinta, con muchos menos puestos de lo habitual.

“Todo se ha detenido en la última semana”, dijo Yassin Yahyaoui, quien vende joyería y figuras de vidrio. La mayoría de sus clientes y vendedores, comentó, “simplemente han desaparecido”, en especial si hablan español.

La calle, inusualmente tranquila, es uno de muchos ejemplos que dejan al descubierto cómo la decisión del presidente Donald Trump de inundar la capital del país con agentes federales y de inmigración se ha resentido en la ciudad. Aunque los despliegues en las zonas del centro y alrededor del complejo de monumentos National Mall han recibido la mayor atención, la vida en vecindarios históricamente diversos como Columbia Heights también ha ido cambiando.

La Casa Blanca ha atribuido cientos de arrestos en la ciudad a la represión federal que ordenó Trump, mientras que funcionarios locales han criticado la intervención en los asuntos de locales.

Se observa a un manifestante mientras dos taxis Waymo se incendian cerca del Centro de Detención Metropolitano del centro de Los Ángeles.Un manifestante ondea una bandera de México mientras un taxi Waymo se incendia cerca del Centro de Detención Metropolitano del centro de Los Ángeles.Un manifestante recibe ayuda durante una protesta luego de que las autoridades federales de inmigración detuvieron a decenas de personas durante un operativo el día anterior, el sábado 7 de junio de 2025, en Paramount, California. (AP Foto/Eric Thayer)
1 / 22 | FOTOS: Manifestantes y Guardia Nacional se enfrentan en Los Ángeles luego de las redadas de inmigración . Se observa a un manifestante mientras dos taxis Waymo se incendian cerca del Centro de Detención Metropolitano del centro de Los Ángeles. - Jae C. Hong

La confrontación se intensificó el martes cuando el principal fiscal federal en D. C. inició una investigación sobre si los funcionarios policiales han falsificado datos sobre la tasa de delitos, según una persona al tanto de la situación que no estaba autorizada a comentar públicamente. La pesquisa podría usarse para respaldar las afirmaciones de Trump de que la ciudad sufre de una “emergencia delictiva” a pesar de las estadísticas que muestran una mejoría. La oficina del alcalde y el departamento de policía se negaron a comentar al respecto.

Miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, Carolina del Sur, Mississippi y Luisiana comenzaron a llegar a Washington el martes para asistir en la intervención, según la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, la cual ya patrulla las calles. Los elementos de otros estados realizarán funciones similares a las de los miembros locales de la Guardia, como la protección de monumentos y el control de multitudes, y se alojarán en bases militares y hoteles, dijo la Guardia de D.C.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
