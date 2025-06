Conocida por los aficionados por su nombre artístico Nezza, la artista de raíces dominicanas interpretó ‘El Pendón Estrellado’, la versión oficial en español de ‘The Star-Spangled Banner’, ante más de 55,000 aficionados previo al partido este sábado entre los Dodgers y los Gigants de San Francisco , a pesar de que no estaba programada dicha interpretación.

En un video de TikTok puesto después de su interpretación, la cantante explicó que los Dodgers no le dieron permiso para que ella interpretara la versión en español: “Miren cómo los Dodgers me dicen que no puedo cantar la bandera estadounidense en español que Roosevelt literalmente encargó”.