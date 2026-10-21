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“Voy a matar a este pedófilo”: detienen a un hombre en Kansas que amenaza de muerte a Donald Trump

El joven de 24 años publicó el mensaje en las redes sociales

21 de octubre de 2026 - 3:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trump ha sufrido tres intentos de asesinato, el primero en julio de 2024, durante un mitin electoral en Pensilvania para las presidenciales, donde resultó herido en la oreja derecha por disparos. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Fiscalía federal de Kansas detuvo a Jaden J. Read, de 24 años, por publicar en redes sociales amenazas de muerte contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre ellas un mensaje en el que afirmó tener balas de calibre 308 y 305 para “matar a este pedófilo”.

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En un comunicado, la Fiscalía explicó que presentó una denuncia penal gracias a una demanda anónima que llevó a las autoridades hasta una publicación de Facebook donde Read hizo comentarios en respuesta a un artículo de ‘KAKE News’ que hablaba de la visita del presidente a Wichita (Kansas) el pasado 19 de octubre para un mitin electoral.

“Disparemos a Trump, en serio, ¿Dónde está nuestro tirador? Estoy cansado de vivir con estas preocupaciones de dinero”, publicó el arrestado en redes.

Las autoridades descubrieron que Read hizo dos comentarios amenazantes más en respuesta a otro artículo de KWCH 12 News que hablaba sobre la próxima visita del presidente Trump, donde decía que él mismo dispararía al presidente y afirmaba que sabía donde sería el discurso del mandatario.

Además, expresó en esos mensajes que había marcado los tejados de los alrededores y sostuvo que “nadie” podría ayudar a Trump.

El fiscal estadounidense Ryan A. Kriegshauser comentó que la violencia política o las amenazas no serían “toleradas”, además de declarar que la Primera Enmienda permite “desacuerdos robustos” pero manteniéndose “dentro de un discurso constitucionalmente protegido”.

Trump ha sufrido tres intentos de asesinato, el primero en julio de 2024, durante un mitin electoral en Pensilvania para las presidenciales, donde resultó herido en la oreja derecha por disparos.

En septiembre de ese mismo año, un agente del Servio Secreto detectó, y posteriormente arrestó, a un hombre armado en su club de golf de West Palm Beach, Florida.

El último intento ocurrió durante su segundo mandato, el 25 de abril de 2026, cuando un hombre armado intentó atravesar un control de seguridad del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

La cena de Estado convocada por Trump en honor al presidente de China, Xi Jingping, estuvo cargada de famosos, gigantes de la tecnología y multimillonarios destacados en Estados Unidos. Xi y su esposa Peng Liyuan llegaron a Casa Blanca a bordo de una limusina presidencial china Hongqi N701.La visita de Estado de tres días de Xi es la primera que realiza a Washington en 11 años.
1 / 14 | La exclusiva cena de Trump y Xi Jinping que reunió a multimillonarios influyentes. La cena de Estado convocada por Trump en honor al presidente de China, Xi Jingping, estuvo cargada de famosos, gigantes de la tecnología y multimillonarios destacados en Estados Unidos. - Yuri Gripas - Pool via CNP / POOL
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